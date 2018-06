La tailandesa Minor presentará una oferta para contolar NH Hoteles

La tailandesa Minor International Public Company (MINT), que opera la marca Minor Hotels, tiene "intención" de presentar una oferta por la participación del 29,9% del conglomerado chino HNA Group en la cadena española NH Hotel Group, según ha confirmado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Minor ha confirmado que está participando como "potencial oferente" en el proceso de venta del paquete de NH en manos del conglomerado chino. La compañía tailandesa, no obstante, ha advertido de que todavía no ha adoptado una "decisión final" en cuanto a presentar una oferta definitiva, su precio o los términos y condiciones.

En el comunicado, el grupo tailandés ha asegurado que es consciente de que si, finalmente presenta una oferta por la participación de HNA, estaría obligada a formular una oferta pública de adquisición sobre NH al superar el 30% de su capital social.

Minor es actualmente titular de forma indirecta de un paquete de 7,095 millones de títulos de NH, representativo del 2,03% del capital social de la cadena hotelera española, aunque ha acordado la adquisición de 30 millones de títulos adicionales, equivalentes al 8,6% del capital, a fondos gestionados por Oceanwoood, con lo que elevará su participación al 10,63%. No obstante, se verá diluida con la amortización anticipada, prevista para el 11 de junio, de la emisión de obligaciones convertibles de NH por importe de 250 millones de euros, lanzada por la cadena en noviembre de 2013.

Por su parte, el grupo chino HNA ha confirmado el jueves que ha recibido una serie de expresiones informales de interés por parte de varios inversores por dicha participación, aunque no ha alcanzado ningún acuerdo. En otro hecho relevante, HNA ha dicho que ha entablado conversaciones con estos inversores, pero no tiene visibilidad sobre los plazos para llegar a un eventual acuerdo.

HNA encargó en enero a JPMorgan y a Benedetto, Gartland and Co con la búsqueda de "posibles compradores de su participación", valorada actualmente en algo más de 600 millones de euros.

El consejero delegado de NH Hotel Group, Ramón Aragonés, asegurÓ el pasado martes que la compañía "está abierta a la consolidación" del sector hotelero y a fusionarse con otras empresas, siempre que estas operaciones "tengan sentido" para el grupo y accionistas y para "hacer crecer el negocio".