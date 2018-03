Ciudadanos se hace el tonto sobre su veto a acabar con los desahucios

La PAH, la plataforma de afectados por la hipoteca, vuelve a intentar poner fin a los desahucios en nuestro país, que denuncia siguen siendo el pan nuestro de cada día; uno cada 8 minutos, más de 173 al día, según sus cálculos. Esta vez ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley que obligaría a los bancos y grandes tenedores de inmuebles a poner a disposición de alquileres sociales las viviendas que mantienen vacías injustificadamente, cuya única función es alimentar la especulación del mercado. Además, proponen terminar con las deudas de por vida y evitar que ninguna persona se quede en la calle o sin acceso a suministros.



Hoy, la mesa del Congreso de los Diputados con los votos de PP y Ciudadanos ha sostenido el veto del gobierno a esta ley por motivos presupuestarios injustificados, puesto que la aplicación de la misma contempla que esos alquileres fueran abonados por las familias y que los suministros de agua, luz y gas, valorados en 186 millones de euros para acabar con la pobreza energética de 5 millones de hogares, no entrarían en vigor hasta el ejercicio presupuestario siguiente. La votación de esta mañana en la mesa ha sido de 5 votos a favor del veto, 3 de PP y 2 de Ciudadanos, y 4 en contra, 2 de Psoe y otros 2 de Unidos Podemos.

La votación, en la mesa del Congreso, ha sido de 5 votos a favor del veto, 3 de PP y 2 de Ciudadanos, y 4 en contra, 2 de Psoe y 2 de Unidos Podemos.



El portavoz de la PAH, Luis San Martín, en rueda de prensa, ante los leones del Congreso, ha lamentado que “PP y Ciudadanos le roben este debate a la Ciudadanía”, que no permitan que en el Congreso se hable de lo que la gente necesita que se hable. “La deriva del PP es peligrosa pero no sorprendente; lo que nos tiene que preocupar es la deriva de Ciudadanos”, que “quiere trazar una frontera entre lo que se puede hablar y lo que no en el Congreso” y “miente cuando dice que no tiene nada que ver con los vetos”. “Ahí está [en la mesa] Ciudadanos, como la marioneta fiel del PP, apoyando todos sus vetos”. Aún así ha declarado que no se van a rendir “porque estamos hablando de vidas”. De hecho, han denunciado que hoy no ha sido posible organizar una concentración porque la consideración de la ley, en la mesa, se aprobó el viernes pasado a última hora y el permiso para cualquier manifestación tiene que solicitarse con, al menos, diez días de antelación.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la reunión Grupo Parlamentario Ciudadanos, en el Congreso. EFE/ J.J.Guillen



Los portavoces de la Plataforma han informado también sobre sus intentos de convencer a Ciudadanos de que se abstuviera en la votación de hoy para permitir el debate, como Ciudadanos hizo en el caso de la LOMCE, la ley Orgánica de Calidad Educativa. Según ellos, llevan semanas intentándolo; ayer, concretamente, en Tarragona, Zaragoza, Cartagena, Sevilla, Madrid, etc y no les recibieron. Fuentes de prensa de Ciudadanos declaran al respecto: "No nos consta que nos hayan solicitado ninguna reunión y estamos dispuestos a reunirnos si nos lo solicitan".



Los portavoces, además, se preguntan qué van a contar a sus votantes los concejales y diputados autonómicos naranjas que han apoyado las más de 100 mociones a favor de esta ley, aprobadas en ayuntamientos de todo el país y en 14 parlamentos autonómicos. Cuentan también que esta ley es ya un referente internacional, al haber recibido apoyos de dos Eurogrupos del Parlamento Europeo, que llegaron a afirmar “que esta ley es un referente para todo el continente” y el de la Relatoría de la Vivienda Adecuada para la ONU que a su vez declaró “que esta ley representa una inspiración para que otros países sigan la línea en políticas públicas”.

Este ley cuenta con el apoyo de 100 mociones en ayuntamientos españoles y 14 parlamentos autonómicos, del Parlamento Europeo y de la ONU



En sus declaraciones también han afirmado que el portavoz de vivienda de Ciudadanos, Miguel Garaulet, les reconoció que hay motivos para levantar el veto del gobierno y que Ciudadanos podría hacerlo y que, Ana Zurita, la portavoz del ramo del PP, también les reconoció, en una reunión, que ella no ve razones para el veto del gobierno.



Una vez conocida la votación de hoy, la PAH ha presentado un recurso en el Congreso que obligará a la mesa a volver a retratarse sobre este asunto en pocas semanas. Si para oírnos necesitan que hagamos ruido, dicen, “decibelios va a haber” y han anunciado movilizaciones.



De momento, cuentan con el apoyo en el Congreso de Psoe, Unidos Podemos, ERC, PDCat, Compromís y Bildu.