Toda la actualidad informativa sobre el referéndum del 1 de octubre.

[ACTUALIZA LA INFORMACIÓN SOBRE EL 1-O]

El PP vasco confía en que "se imponga la sensatez"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que, aunque "no vamos a hablar esta semana" con el PNV sobre los presupuestos de 2018, confía en que, "conforme vayan pasando los días y las semanas", se puedan "volver a llevar las aguas a su cauce y se imponga la sensatez". En este sentido, ha advertido de que "no es buena noticia que se produzca una brecha en la posibilidad de diálogo" entre PP y PNV. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso se ha pronunciado de este modo después de que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, señalara este pasado lunes que, si el Gobierno central "se excede en las medidas" y no "encauza" las situación en Catalunya, "no se dan las circunstancias para hablar" con el PP de los Presupuestos Generales del Estado.

Arrimadas acusa a Puigdemont de "cargarse" la autonomía de Catalunya



La líder de Ciudadanos (Cs) en Catalunya y portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat de "cargarse" la autonomía de Catalunya tras "cerrar" el Parlament y "pasar por encima" del Estatut, de los letrados de la cámara catalana y del Consell de Garantías Estatutarias, que "se los ha saltado de facto". La jefa de la oposición en el Parlamento catalán ha avisado al presidente que "está en sus manos" parar el "golpe a la democracia" que implica el referéndum del 1 de octubre, por lo que le ha reclamado que "rectifique" y ha llamado a recuperar el "seny".

Mas pide solidaridad para pagar los 5,2 millones



El expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros acusados por la consulta soberanista del 9-N de 2014 han dado por hecho que no podrán pagar de su bolsillo los 5,2 millones de euros de fianza que les impone el Tribunal de Cuentas, por lo que han pedido aportaciones a la caja de solidaridad. En declaraciones a RAC 1, Mas ha explicado que los nueve señalados por el 9-N por el Tribunal de Cuentas no pueden "hacer frente a estas cantidades".



Aparecen pasos de cebra transformados en esteladas



Decenas de pasos de cebra han aparecido en varios municipios de Catalunya convertidos en esteladas. Los usuarios de Twitter han compartido la nueva señalización con la etiqueta #PasDestelada.

Horas después de que la Guardia Civil bloqueara el acceso a la web de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) sin notificación previa, la entidad anunció a través de su cuenta de Twitter que se puede acceder a su web mediante otro dominio: "assemblea.eu" en lugar de "assemblea.cat".