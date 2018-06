Podemos se enfrenta a otro desafío y es que las primarias se interponen en la paz que parecía mantenerse en la formación morada. El reglamento de Podemos marca que el partido debe realizar primarias de la propia formación, pero no todos los dirigentes del partido morado se han mostrado conformes con este Protocolo de Podemos, aprobado por la ejecutiva estatal el pasado sábado.



En concreto, es la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, la que ha defendido a ultranza realizar primarias conjuntas para confluir con IU en los próximos comicios autonómicos. Así lo han plasmado en un acuerdo de las dos formaciones en la Comunidad Autónoma. Un trato que, como ha advertido el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, "contraviene" el reglamento de la dirección estatal.

El aviso de Echenique no llegó a la líder andaluza que este martes cerró el acuerdo en el que se explicita la celebración de "unas primarias conjuntas para elegir las listas electorales". El secretario de Organización este lunes también explicó que

el procedimiento aprobado por la dirección estatal está por encima de una "declaración" territorial y que establece la celebración de primarias propias a nivel autonómico y, después, la confección de la lista definitiva a raíz de una negociación con los socios de confluencia.

El protocolo estatal de Podemos sólo contempla alguna posibilidad de primarias conjuntas a nivel municipal

Sin embargo, después de estas declaraciones, la líder andaluza de Podemos tildó esto de "desajustes que se van a resolver" y afirmó que "no nos van a aguar la fiesta" de este proceso. "No es una pega a la confluencia, si no a lo que hemos propuesto de cómo hacerla. Los problemas reglamentarios tienen soluciones reglamentarias desde el debate y el diálogo para que se respete el camino recorrido en Andalucía, que cumple el marco legal de Podemos", esgrimió. Las fórmulas para llegar a esto parecen complicadas. Aunque fuentes de Podemos Andalucía explican a Público que la dirección andaluza se reunirá para valorarlo porque sostienen que "todos los reglamentos son ajustables".

Sin embargo, por el acuerdo de la estatal hay poco margen de maniobra ya que sólo contempla esta posibilidad, si tuviera que darse, para los comicios municipales, en ningún caso para las autonómicas. Y, de momento, ningún otro territorio ha pedido o sugerido esta opción de forma pública.

Este acuerdo de IU y Podemos Andalucía ha llegado a provocar otra polémica interna y es que ha originado la dimisión de Isabel Franco, diputada de Unidos Podemos en el Congreso y miembro de la ejecutiva de Podemos Andalucía. La que era secretaria de Sociedad Civil ha dejado su cargo al sostener que el acuerdo de la confluencia con IU supone "desconectar, desenchufar y apagar" al partido en la comunidad. Franco ha afirmado que lo que está haciendo Rodríguez es crear una organización nueva, con un censo propio, para lo que han sacado un manifiesto en el que solicitan 50.000 adhesiones con un código ético propio y con recursos y decisiones en las que "no va a participar Podemos". Desde la Ejecutiva estatal del partido no se han pronunciado, aunque las reacciones de los dirigentes apuntan a que mantienen unas sospechas similares a las de Franco.

Podemos Andalucía niega que el acuerdo con IU tenga la intención de crear una organización nueva

Fuentes de Podemos Andalucía han negado a Público que esta sea la intención de la formación. Y, en este sentido, e ha pronunciado Pablo Pérez Ganfornina, el secretario de Comunicación en la comunidad andaluza, al tiempo que ha afirmado que la posición que Franco defiende, cuyo escollo sitúa en la descentralización territorial de la organización, es minoritaria en el Consejo Ciudadano Andaluz. Además, han criticado haberse enterado de la dimisión de Franco por un medio de comunicación, antes de haberlo consultado a la ejecutiva andaluza, de forma que hubieran podido intentar salvar la situación.



Diputados, concejales y activistas de Madrid piden primarias abiertas y proporcionales

El escenario en Madrid es diferente al de Andalucía. A nivel orgánico, el equipo liderado por Iñigo Errejón no ha mostrado ninguna discrepancia con este Protocolo. Sin embargo, Anticapitalistas, que no formaron parte de las primarias que ratificaron la lista de la Comunidad de Madrid, han lanzado un manifiesto en el que piden un proceso de primarias abiertas para la confección final de las candidaturas que se presentarán a las municipales y autonómicas de la región en 2019.

Este documento, Manifiesto por Madrid, lo han firmado diputados regionales, concejales y activistas ligados a Anticapitalistas. Destacan el eurodiputado Miguel Urbán, la portavoz parlamentaria, Lorena Ruiz-Huerta, y el diputado Raúl Camargo; concejales del Ayuntamiento de Madrid como Rommy Arce o Pablo Carmona y activistas ecologistas como Yayo Herrero o los músicos César Strawberry o Nacho Vegas; y el escritor Máximo Pradera.

Acto de la presentación del Manifiesto por Madrid / Anticapitalista

En el texto, que tiene como lema "Una Comunidad en Movimiento", alegan que la "descomposición del bipartidismo puede ser el inicio del avance inexorable de Ciudadanos o el inicio de algo nuevo si somos capaces de construir una fuerza plural, democrática y radicalmente transformadora". Para ello, inciden en que la fórmula es "construir la unidad popular" con "una verdadera confluencia ciudadana desde abajo" como las primarias que se realizaron en Ahora Madrid. Así, insisten en que son fundamentales "una primarias abiertas, proporcionales y democráticas para abrir las puertas de las candidaturas a la población madrileña".

Esta exigencia del sector madrileño de Podemos comenzó con las primarias en las que se ratificó a Errejón como cabeza de lista para las autonómicas de 2019. Aunque no son los únicos, porque esta es la idea también defendida por IU Madrid. Como contó Público, en el Día de la Comunidad de Madrid, IU Madrid, Anticapitalistas y otra veintena de colectivos se reunieron en la capital con el objetivo de crear un frente amplio de cara a las elecciones autonómicas de 2019. Desde este espacio de partidos, organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, se ha fijado para el próximo mes de junio un "encuentro programático" en el que comenzar a trabajar la "candidatura unitaria". Un espacio que discurre, de momento, al margen de Podemos.