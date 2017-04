Maillo adelanta que Rajoy no responderá al tribunal sobre la caja B del PP

"Mariano Rajoy no tiene nada que ocultar, pero tampoco nada que aportar al proceso". Así ha defendido el coordinador general del PP la posición del partido en contra de la decisión del tribunal del caso Gürtel de llamar a declarar al presidente del Gobierno.

Fernando Martínez-Maillo insistió -en una entrevista en la Cadena Ser- en que Rajoy no tenía "responsabilidad económica" alguna en las fechas a las que hace referencia la pieza (entre 1999 y 2005) y adelantó que su jefe sólo responderá "a preguntas que tengan que ver con ese proceso: las campañas electorales de Majadahonda y Pozuelo de 2003". Es decir, no dirá ni una palabra sobre la presunta caja B de la formación que la fiscal del caso Bárcenas ha considerado "acreditada".

"En el PP sólo existe una contabilidad oficial. Si hay caja B, será la caja B de algunas personas que tendrán que explicar en los tribunales por qué tienen 30 millones en Suiza", defendió Maillo en referencia al extesorero, cuyo nombre no llegó a pronunciar.

El número tres de los conservadores aseguró que Rajoy afronta su citación como testigo con "tranquilidad y serenidad" y dejó el modo en que comparecerá -de forma presencial o por videoconferencia- en manos de los jueces. "Eso tiene que decidirlo el tribunal", zanjó.

Y, aunque dijo no conocer las motivaciones del "cambio de opinión" del tribunal -que, según defiende, decidió no llamar al presidente en ocasiones anteriores-, consideró que los elementos nuevos existentes entre ambas decisiones (las declaraciones de Correa, García Pozuelo o el propio Bárcenas) no forman parte del nuevo proceso. Así, incidió en que Rajoy no declarará por la caja B del PP ni "por la presunta financiación irregular en genérico", sino sólo sobre esas campañas en la que, insistió "no tenía responsabilidades económicas".

En cualquier caso, Maillo utilizó esta citación -igual que la dimisión del presidente de Murcia- para arremeter contra la figura de la acusación popular e insinuar que se trata de una 'vendetta' política. Así, acusó a la asociación ADADE (la que ha conseguido citar al jefe del Ejecutivo -aunque por sus responsabilidades en el partido y no en el Gobierno) de estar "vinculada al PSOE" y aseguró que sus argumentos han conseguido "confundir al tribunal" con "elementos erróneos". "Rajoy no era responsable de la campaña electoral de Majadahonda y Pozuelo de 2003", concluyó Maillo.