Una vez que el rumor sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda dimitir si cree que la moción de censura de Pedro Sánchez podría prosperar, las preguntas se suceden y no todas tienen ya respuesta.

Las principales incógnitas son: ¿Si dimite, la moción de censura automáticamente decae?

¿Si dimite se iría a casa como Cristina Cifuentes, o se quedaría como presidente en funciones hasta que se encuentre a un candidato que pueda conseguir mayoría en una sesion de investidura?

Y si decide quedarse como presidente en funciones, ¿podría continuar la moción de censura?

Estas preguntas han traído de cabeza al departamento de prensa del Congreso, que ha optado por no contestarlas porque no son fáciles de contestar. Algunos compañeros han encontrado la misma falta de respuestas en los gabinetes de prensa del Palacio de la Moncloa y el de la Zarzuela. Ni en la Constitución ni en el reglamento de la Cámara se encuentran respuestas específicas a estas cuestiones y dicen que ocurrirá como con el artículo 155, que al no haberse aplicado antes, se tuvo que acordar y desarrollar sobre la marcha.

Los letrados de la cámara, consultados por Público, nos dicen que Mariano Rajoy podría optar, tras renunciar a la Presidencia del Gobierno, por quedarse como presidente en funciones, como hizo Adolfo Suárez tras dimitir en enero de 1981. Nos informan de que ésa es una decisión que solo va a depender de él. También nos aclaran que la moción de censura decaería si el presidente dimite, antes de la votación del viernes (prevista para mediodía).

Rajoy, como presidente en funciones, tras su dimisión, comenzaría una ronda de consultas con la presidenta del Congreso y con el Rey para proponer un candidato a la investidura. No hay límite de tiempo para encontrarlo. La Constitución sólo marca que las cortes se disolverán dos meses después de la primera votación de una investidura fallida.