Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama

La presentadora de El programa de AR, Ana Rosa Quintana, ha anunciado este martes en Telecinco que estará temporalmente alejada de los platós porque le han detectado un carcinoma en una mama. En su mensaje diario al público en forma de editorial, Quintana se mostrado segura y confiada con su equipo médico. "Sé que me voy a curar", ha asegurado la presentadora.

Ha explicado que afortunadamente no hay metástasis pero que deberá mantenerse alejada de las cámaras para centrarse en su tratamiento y en su familia y amigos. Ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje especial a todas las mujeres, recordando la importancia de realizarse revisiones periódicas, a la vez que lamenta que su vida "frenética" no le ha permitido hacerlo.

Será sustituida por sus compañeros Ana Terradillos, Joaquín Prat y Patricia Pardo, que durante el verano suelen sustituir a Ana Rosa. Pardo ya se ha puesto al mando del programa este martes.

"Tengo que compartir lo más duro que me ha pasado"

Quintana se ha dirigido a los espectadores para hablar de ella misma en su editorial diaria. "Hoy, por primera vez, voy a hablar de mí. La semana pasada ha sido rara y muy intensa. Me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes. Normalmente, y excepto vacaciones, no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando el COVID-19 acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa, ha iniciado la presentadora.

"Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años, que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años, lo más duro que me ha pasado en la vida. Y quizás lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas. Algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida", ha continuado, para después anunciar que dejará la televisión por un tiempo.

"Hoy me quiero despedir por una temporada que espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia y que van a seguir con ustedes", ha confesado Ana Rosa, que se siente tranquila y confiada con sus médicos.

Un mensaje importante a todas las mujeres

Después ha lanzado un mensaje muy valioso: "Soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. Eso sí, quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan intenso y de tanto estrés, probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros".

"Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión"

"Pero me vais a permitir que por una vez en la vida, me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras en la productora. Es un bache. Vosotros sois también parte de mi familia, así que gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que sigáis dando a mis compañeros. Ellos sí que son el alma del programa. Nos vemos pronto, hasta luego", ha finalizado la presentadora, que apenas se ha sabido la noticia, ha recibido mensajes de cariño y ánimo de sus compañeros de programa.