Javier Serrano, enfermo de ELA, justo antes de que le practicaran la eutanasia: "Con lo que he sufrido, no puedo estar tristón"

El programa televisivo La Roca, emitido La Sexta, acompañó a Javier Serrano, que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), justo antes de que le practicaran la eutanasia. En ese momento se convirtió en el primer madrileño en recibirla, después de que la Comunidad de Madrid se demorara dos meses en activar la comisión que debía evaluar su caso.



"He pasado toda la noche despierto hablando con mi hijo. No te vamos a contar lo que hemos hecho porque eso ya es privado. Son las 10:45 y estoy esperando a que venga la doctora a las 11 con alegría", bromeó con la periodista.

Después de mucho tiempo luchando, Serrano por fin pudo conseguir acabar con su sufrimiento y falleció el pasado tres de noviembre a las 11.57 horas. Su familia cumplió su sueño de que sonara la música del grupo británico Depeche Mode en su velatorio.



Serrano se caracterizó por ser un paciente con un gran sentido del humor incluso momentos antes de fallecer: "Con lo que me ha tocado sufrir hasta que ha llegado este día, no voy a estar ahora tristón; estoy pletórico".

La doctora indica que los medios fueron "claves"

Carmen Díaz fue la doctora que cuidó a Javier Serrano durante todo el proceso. La sanitaria se personó en el programa para contar lo "duro" que fue ver cómo las instituciones "no lo respaldaban". En esta dirección, la médica asegura que si el caso no se hubiese proyectado en los medios, la eutanasia "no se hubiese acelerado".



La Comunidad de Madrid y Andalucía fueron las últimas comunidades autónomas en aprobar el decreto que desarrollaba la ley de eutanasia, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de marzo. Los gobiernos autonómicos requirieron una actualización del testamento, lo que puso trabas a los pacientes que ya habían ratificado el documento y que se encontraban incapacitados.



"A Javier lo vimos el 25 de agosto, día en el que hizo la petición formal, el 10 de septiembre da el visto bueno su médico principal, pero cuando nos enteramos de que la comisión de garantía no está constituida, eso supone para Javier una espera en una decisión tomada previamente que no se sometía a la ley", declaró la doctora.

La doctora que atendió a Javier Serrano: "Él me enseñó que hay que dejar siempre a los pacientes elegir cómo quieren morir"

La médica se sinceró durante el programa y reconoció las deficiencias que existen a la hora de "atender a los pacientes en el proceso de la muerte". "Él me enseñó que hay que dejar siempre a los pacientes elegir cómo quieren morir", enfatizó.



Díaz subrayó el apoyo "fundamental" de su familia, tanto de su hijo como de su hermana. "Si para mí es duro, es mucho más duro para su hermana. Estuvieron con él hasta el último momento cogiéndole la mano", concluyó.