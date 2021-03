España reconoce este jueves un nuevo derecho, el de la muerte digna. Una gran mayoría del Congreso ha aprobado de forma definitiva la ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia. PP y Vox se han quedado solos en su rechazo a una norma muy demandada por la sociedad y que ha aunado el consenso de casi todo el arco parlamentario. De esta manera, la iniciativa, que volvía del Senado después de que se incorporaran varias enmiendas de carácter técnico, ha sido ratificada por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones.



Este nuevo derecho, incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (financiación pública), será una realidad a partir de junio, cuando se cumplan tres meses desde la publicación de la ley en el BOE. En esta línea, España se convertirá en el sexto país del mundo que regule esta práctica, por detrás de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. No obstante, la eutanasia no está penalizada en países como Suiza, Alemania, Japón o algunos estados de EEUU y otro de Australia.

Como en anteriores ocasiones, los portavoces de los partidos han recordado desde la tribuna a las asociaciones que han defendido el derecho a la muerte digna, fundamentales para el éxito de esta proposición de ley, y muy especialmente a Ramón San Pedro, María José Carrasco y su marido Ángel Hernández, y al doctor Luis Montes.

Esta norma permite dar un paso importante para acabar con la criminalización que hasta ahora condenaba a aquellos que elegían vivir y morir con dignidad. "Morir, hasta el día de hoy es inevitable, morir mal debe dejar de serlo", ha apostillado la portavoz de ERC Carolina Telechea. "No hay nada mejor que vivir cuando se puede morir, pero no hay nada peor que no poder morir por no poder vivir", ha señalado el portavoz del PNV José Andoni Agirretxea.

Ante los ataques de la derecha y de la extrema derecha a esta ley, que según estos partidos "obliga a las personas a tener una muerte indigna" y ya han avanzado quela recurrirán ante el Tribunal Constitucional, los grupos han puesto en valor que esta norma es un derecho, no una obligación. Asimismo, han rechazado que esta ley confronte con los cuidados paliativos, ya que precisamente, lo que propone es una alternativa para aquellas situaciones donde estas terapias llegan.

"La eutanasia es el derecho a vivir hasta cuando uno quiera y, por supuesto, en la medida de lo posible", ha pronunciado la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel, quien ha acusado a PP y Vox de oponerse a la norma porque "nos hace más libres". Asimismo, ha destacado una encuesta de Metroscopia de 2019 en la que refleja que un 87% de la población española está a favor de esta prestación de ayuda a morir.

La exministra de Sanidad y diputada socialista, María Luisa Carcedo, cuyo grupo ha sido el impulsor de la norma, ha concluido el debate recordando los recortes millonarios que el PP ha aplicado en el Sistema Nacional de Salud, así como sus continuos rechazos a la ley de cuidados paliativos. "Hoy una mayoría de las Cortes Generales hemos cogido el testigo de muchas personas enfermas que llevan años reclamando por esta regulación de este derecho", ha defendido.

De esta manera, la Cámara Baja, tras la aprobación de la ley de eutanasia, ha dedicado un largo y sonoro aplauso ante lo que se considera ya un momento histórico. "Es un día importante porque avanzamos en el reconocimiento de los derechos, en una sociedad más humana y más justa", ha incidido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que también ha estado presente en la votación de la norma.