Te proponemos cinco noticias para que empieces bien informado este sábado, 20 de julio de 2019.

Afirma que "sin vetos ni imposiciones" se puede llegar a un acuerdo y que el presidente escuchará las propuestas de Unidas Podemos y decidirá los equipos. Iglesias avisó que daba el paso atrás si Sánchez no vetaba a ningún otro dirigente y desde su entorno dicen que si el PSOE no llega a un acuerdo ahora es la muestra de que nunca quisieron negociar.

El secretario general transmitió a Pedro Sánchez que está dispuesto a dar un paso atrás y no formar parte del Consejo de Ministros si no pone más vetos a miembros de Unidas Podemos. Si el PSOE no cambia de opinión, esta renuncia significaría que ambas formaciones llegarán a un acuerdo para formar gobierno en julio.

El Gobierno inyecta 30 millones de euros, que se suman a los 140 de la UE en Marruecos, para reforzar “la cooperación migratoria”.

La cooperativa de abogados Colectivo Ronda denuncia que la decisión crea "un precedente peligroso que anula las capacidades de los trabajadores, a los que deja desamparados y vacía de contenidos sus derechos". La CGT también se muestra muy crítica con la actuación del juez Santiago Vidal.

Netflix estrena este viernes ocho nuevos episodios en los que el atraco a la Casa de la Moneda va a parecer 'peccata minuta' en comparación con lo que se traen entre manos esta temporada.