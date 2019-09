Un equipo de científicos ha descubierto una nueva especie de zifio (un tipo de cetáceo odontoceto) en las costas de la isla Hokkaido (Japón), a la que han bautizado como Berardius minimus. De este modo, se confirman los rumores de balleneros locales, que incluso le dieron un nombre: Kurotsuchikujira (Ballena Negra).

La investigación, cuyos resultados aparecen publicados en Scientific Reports, es una colaboración entre el National Museum of Nature and Science de Tokyo, la Universidad de Hokkaido, la Universidad de Iwate y el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos.

Los zifios prefieren las aguas oceánicas profundas y tienen una gran capacidad de buceo, lo que las hace difíciles de ver. Pero Stranding Network Hokkaido, un grupo de investigación fundado y administrado por el profesor Takashi F. Matsuishi, de la Universidad de Hokkaido, recolectó seis zifios varados no identificados a lo largo de las costas del mar de Okhotsk. Estos cetáceos compartían características de Berardius bairdii (berardio de Baird) y fueron clasificados como pertenecientes al mismo género Berardius.

Sin embargo, una serie de características externas distinguibles, como las proporciones corporales y el color, llevaron a los científicos a investigar si estas ballenas picudas pertenecían a una especie actualmente no clasificada.

Un tamaño menor respecto a otras especies parecidas

"Con solo mirarlos, podríamos decir que tienen un tamaño de cuerpo notablemente más pequeño, un cuerpo más en forma de huso, un pico más corto y un color más oscuro en comparación con las especies conocidas de Berardius", explica el comisario emérito Tadasu K. Yamada del equipo de investigación del National Museum of Nature and Science de Tokyo.

En el estudio actual, los especímenes de esta especie desconocida se estudiaron en términos de su morfología, osteología y filogenia molecular. Los resultados mostraron que la longitud corporal de los individuos adultos era claramente menor que B. bairdii, llegando a medir entre 6,2 y 6,9 metros en lugar de 10 metros. Las mediciones craneales detalladas y los análisis de ADN enfatizaron aún más la diferencia significativa de las otras dos especies conocidas del género Berardius. Debido a que tiene el tamaño corporal más pequeño del género, los investigadores nombraron a la nueva especie B. minimus.

"Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre 'B. minimus' –indica Takashi F. Matsuishi–. Aún no sabemos cómo son las hembras adultas, y todavía hay muchas preguntas relacionadas con la distribución de especies, por ejemplo. Esperamos continuar expandiendo lo que sabemos sobre B. minimus". Los balleneros locales de Hokkaido también se refieren a algunas ballenas de la región como Karasu (cuervo). Todavía no está claro si B. minimus y Karasu son la misma especie. De hecho, el equipo de investigación especula con la posibilidad de que Karasu sea otra especie diferente.