Las francachelas están muy bien. Esto es así. Dejarse llevar por los efluvios libidinosos de la noche es, llegado el momento, el único modo de dotar de sentido a esa suerte de páramo existencial que es el día a día. Pero no todo va a ser jarana, en Público te proponemos una serie de citas culturales para enriquecer el alma antes del disloque.

>II Feria del Libro Político de Madrid. Vivimos tiempos convulsos. Entender lo que acontece, con sus brumas mediáticas y sus dimes y diretes tuiteros, no siempre es fácil. Quizá por ello el libro político vive una segunda edad de oro en nuestro país con permiso de la Transición. 50 casetas se darán cita este fin de semana en la Nave de Terneras del Matadero de Madrid, medio centenar de garitas con sus correspondientes editores que dispensarán ensayos al personal donde otrora se degollaban vacas bisoñas. Poca broma. Habrá también cuentacuentos, animación con plastilina y demás actividades para la muchachada inquieta. Es buen plan.

Cuándo: 6 y 7 de abril.

Dónde: Nave de Terneras (Paseo de la Chopera, 10).

Cuánto: Gratuito

Festival Nudo.

>Festival Nudo. La poesía es un nudo en la retina. Para sus acólitos, para los amantes del noble arte de la rima, llega la tercera edición del Festival Nudo de poesía visual de Barcelona. Una aproximación a la poesía atendiendo a sus coqueteos contemporáneos como la ilustración, el vídeo, la danza o el collage. Habrá recitales, proyecciones, exposiciones, talleres y hasta un “guateque tipoético”, actividad esta última cuyas implicaciones reales desconocemos pero que suena tan bien que no podemos dejar de recomendar. El programa se llevará a cabo entre Pati Llimona, Miscelanea y Fabra y Coats. Este año, además, Guillaume Apollinaire y sus caligramas serán homenajeados como se merecen por los 100 años de su muerte.

'Hombre que camina II' 1960, de Alberto Giacometti

>Giacometti en el Museo del Prado. Desconocemos de qué está hecho El hombre que camina. Más allá del bronce y la finura, la receta de Giacometti sigue inédita. Por no saber no sabemos ni a dónde se dirigen ni qué miran. Sí sabemos, por contra, que esos seres desollados parecen buscar algo que no encuentran y que en su andar ligeramente encorvado y sin rumbo, prevalece una extraña determinación que quizá sólo él conoce. El artista suizo, que nunca visitó El Prado, nos brinda un paseo póstumo por entre los espacios consagrados de la historia del museo. Un itinerario de lujo que arranca en la impactante sala donde están Las Meninas, pasa frente al Carlos V en la batalla de Mühlberg de Tiziano, y hace escala junto al Greco y Zurbarán.

¿Dónde? Museo del Prado c/ Ruiz de Alarcón, 23 Ver Mapa

¿Cuándo? De lun. a sáb. de 10h a 20h, dom. de 10h a 19h. Hasta el 7 de Jul.

¿Cuánto? 15€

'The Black Holes', de Borja González.- RESERVOIR BOOKS

>Black Holes. Corren malos tiempos para las tramas, la hiperinflación de ficciones nos convierte en consumidores ensimismados y carentes de retentiva. El historietista extremeño Borja González (Badajoz, 1982) lo sabe bien, es por esto que sus historias no rellenan todos los vacíos, los sortea a base de magia para que sus viñetas campen a sus anchas en la retina del lector. Una fábula bella y macabra que planea entre dos tierras; el Romanticismo literario y la rebeldía juvenil. Dos mundos aparentemente desconectados que González concita para hablarnos de anomalías tan contemporáneas como la incapacidad de dotar de sentido a lo que nos rodea o el desasosiego vital subsecuente.



Y además...

Todas las mujeres. Fele Martínez protagoniza la versión teatral de la película de Mariano Barroso bajo la dirección de Daniel Veronese ¿Dónde? Teatre Municipal de Benicàssim. Plaza de la Constitución, s/n. ¿Cuándo? 7 de abril. 19 h. ¿Cuánto? 18 euros.



Barriga Verde. De feria en feria. Títeres, ferias y muñecos os esperan en esta curiosa exposición. ¿Dónde? Museo Etnográfico de Castilla y León. C. Sacramento, s/n. ¿Cuándo? Desde 10 de abril. ¿Cuánto? Gratuito.



El mundo mágico de Pinocho. El cuento de Carlo Collodi se convierte en un espectáculo musical para niños con muchas aventuras y una moraleja. ¿Dónde? Auditorium Salesianos. General Dávila, 73. Santander ¿Cuándo? 6 de abril. 19 h. ¿Cuánto? Desde 10 euros.