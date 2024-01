Amparanoia: "Estamos en una época en la que falta poner el cuerpo en las denuncias sociales"

¿Cómo definiría este disco?¿Qué es lo que más lo diferencia de sus anteriores proyectos?

La diferencia es que es una propuesta musical distinta, una revisión de los clásicos de Amparanoia, canciones que siempre tengo que cantar en los conciertos y que a la gente le encanta bailar. También hay temas nuevos, pero hay una propuesta escénica y musical basada en la electrónica fusionada con arreglos de viento de fanfarria, de charanga, que te lleva tanto a Orleans, a los Balcanes o a las fiestas de los pueblos de nuestro país.

¿Cómo conoció a Artistas del Gremio? ¿Que le llevó a plantearse ese proyecto juntos?

Los conocí gracias al algoritmo. Yo había pensado en un cambio, celebrando los 25 años de Amparanoia sentía que ese ciclo ya había terminado y que si queríamos seguir un poquito más había que actualizarse en el sonido y en la propuesta musical. Era algo que estaba en mi cabeza y de pronto aparecieron en las redes sociales estos músicos maravillosos de Zaragoza con su minifalda, esa profesionalidad, ese sonido y esa puesta en escena que tienen de interacción con la gente, comicidad y que se lo pasan muy bien.

Yo, que también soy bastante disfrutona con la música, vi algo ahí en común o que podía complementarse, así que les invité a hacer una versión de Mi Genética con un estilo charanga y aceptaron. Grabamos un videoclip, estuvimos unos días de convivencia y vinieron al fin de gira por los 25 años a Granada. Eso ya fue la química total en el escenario, tanto en la primera parte que hicieron ellos como cuando se subieron al repertorio y estaban tocando e improvisando. Al oír mis temas fue una sensación de "son mis temas y algo que siempre he soñado, con toda esta instrumentación". Ahí empecé a trabajar con mi hijo pequeño, con Mayito y con Willy Fuego, haciendo las bases y las maquetas; después se unieron los vientos y más tarde la percusión, la energía y el arte del gremio.

'Algo está pasando' es una canción muy reivindicativa, en ella habla sobre las colas del hambre o la violencia contra la mujer. ¿Qué mensaje buscaba transmitir?

Es ese mensaje de "¿qué hacemos con esto que está pasando?", porque ahora estamos en una época en la que falta poner el cuerpo en este tipo de denuncias y situaciones que vivimos y que pensamos que dando un like o compartiéndolo ya está hecho. Y creo que no, que ahora más que nunca tenemos que poner el cuerpo, la intención y ver alrededor tuyo cómo puedes aportar y hacer que pase algo.

¿Cómo es de importante que se denuncien estos temas políticos y sociales también desde la música?

En mi caso yo voy escribiendo canciones y tampoco sé si al final van a ser grabadas, compartidas o ya incluidas en un álbum; pero las escribes porque necesitas expresar lo que estás sintiendo.

Amparo Sánchez: "'La Balanza' nace de unas reflexiones fruto de un accidente que tuve"

Con Algo está pasando era un sentimiento que ya llevaba arrastrando hace un tiempo y necesitaba escribir sobre ello, sobre la pasividad, el no darnos cuenta de que con pequeñas acciones se pueden lograr grandes cosas. Ese tema nace de ese deseo, pero hay otra canción nueva que se llama La Balanza que nace de unas reflexiones fruto de un accidente que tuve; empecé a mirar hacia atrás y a ver mi vida en la carretera. Todo lo que reflejo en la canción es que al final yo me quedo con lo bueno.

Elijo las canciones por la parte musical, también por la parte de la letra, pero no siempre estoy pensando en hacer canciones sociales, sino que creo que van llegando. Digamos que cuando el vaso está lleno y ya está desbordando y sale el agua es cuando nace la canción, cuando tiene esa necesidad de que salga.

La cantautora Amparo Sánchez, líder de Amparanoia. — Jaime Morato

¿Ese accidente que cuenta que le inspiró para escribir 'La Balanza' le hizo replantearse el modo de ver la vida?

Sí, me hizo parar por el accidente en sí, hasta que me recuperé y ahí tuve mucho tiempo para reflexionar y empecé a escribir, tampoco sabía que iba a hacer una canción. Más tarde, casi medio año después, cuando estábamos preparando el proyecto y decidí incluir también nuevos temas, apareció en el repaso de letras. Yo la vi como un poco rapera. Mi hijo me enseñó una base old school de hip hop, de los 80-90, me encantó y ya me imaginé los arreglos de viento.

Amparo Sánchez: "En mi balanza y en mi balance de todo lo que es vivir gana lo bueno"

Yo no soy rapera, pero ahí la tiro a mi manera. Es una canción que habla mucho de mí, las personas que me conocen me reconocen en la canción. El estribillo resume bastante mi filosofía de vida, en mi balanza y en mi balance de todo lo que es vivir gana lo bueno.

¿Y cómo es la experiencia de trabajar con sus hijos?

Con el mayor ya llevamos bastante más tiempo, él grabó los coros de El Poder de Machín, mi primer álbum, así que imagínate, está desde el principio de todo. El pequeño ha entrado más en la parte de producción y del estudio, pero desde el año pasado ya me acompañan los dos en el escenario, uno con las bases y otro con percusión y coro, cantando conmigo tal y como hizo en el primer álbum pero 26 o 27 años después.

Los conciertos prometen ser toda una fiesta con esa charanga. ¿Qué se va a encontrar la gente en ellos? ¿Cómo afronta la gira?

Estoy muy contenta y agradezco muchísimo la promoción y la difusión de dar a conocer el trabajo, pero de lo que tengo más ganas es de cantar. Estoy muy orgullosa también de la producción del disco, que la verdad ha quedado muy chulo. En el directo con Artistas del Gremio seremos 15 personas en el escenario, en posiciones concretas, pero al mismo tiempo moviéndonos por todo el escenario. Los temas son cañón, visualmente es una locura y musicalmente no te vas a poder quedar quieto, es imposible. Es una invitación a cantar, a bailar, a recordar los temas y dar a conocer los nuevos, es una fiesta. Amparanoia siempre lleva la fiesta y en este caso junto a Artistas del Gremio será una doble fiesta, un fiestón.

En este disco también han editado juntos nuevas versiones de temas clásicos de Amparanoia como 'Me lo hago sola' o 'Que te den', pero con un sonido nuevo.

Sí, ese era el cambio que el algoritmo detectó en mi cabeza. Esa nueva propuesta, ese nuevo sonido para sorprender al público de siempre, pero también acercar a un nuevo público. Que Amparanoia, ya por trayectoria y generacionalmente, pueda llegar a mucha más gente actualizando nuestro sonido. Mientras que personalmente me apetecía ese cambio y bailar los temas de otra manera, teniendo en cuenta que son muchos años cantándolos. Este cambio es también para mí, para disfrutarlo en general.

¿Usted cómo ha evolucionado personalmente, desde esa Amparo que llegó a Madrid con ganas de cumplir sus sueños a ahora actualmente que ya es toda una referente en el mestizaje?

Pues sigo teniendo nuevos sueños, cuando se cumplen se van renovando. Ha cambiado que cuando llegué y empecé el proyecto Amparanoia fue el centro de mi vida durante una época hasta que tuve que parar para poder vivir y hacer otras cosas. Ahí fue una etapa muy buena, mi álbum en solitario, escribir mis libros, montar mi sello discográfico Mamita Récords y crecer y crear junto a mi hijo y mi equipo hasta el día de hoy.

Amparo Sánchez: "Sigo teniendo nuevos sueños, cuando se cumplen se van renovando"

El balance es positivo; como digo en la canción, gana lo bueno. Me doy cuenta de que he diversificado, ya no es el centro, sino que hay otra área en mi vida y estoy contenta con eso y preparada para lo que venga. Ahora estoy muy centrada en la gira de presentación, en dar a conocer este álbum y compaginarlo con el Festival Granada 100% Mujer que organizo cada año en mi ciudad. Además, este año haremos dos días, 9 y 10 de marzo.

También el sello discográfico que, además de llevarme a mí, tengo una artista de Guatemala, Sara Curruchich, que viene el próximo abril de gira y estaremos apoyándola. Y tenemos un sello más electrónico y urbano que es Sublevel, donde estamos preparando lanzamientos y hacemos fiestas allí en Granada. Así que estoy con bastantes cositas, con sueños y trabajando por ello.

En su libro 'La niña y el lobo' cuenta que ha sido víctima de violencia machista desde muy joven. ¿Decidió contarlo para crear conciencia de la violencia de género que existe ya desde edades muy tempranas?

Sí, yo sentí la necesidad de contar mi historia, ya que al ser un personaje público creí que podía llegar de una manera quizá más directa y que las mujeres vieran que de ahí se puede salir, que es lo que más me interesaba compartir con este libro.

También participo con Acción Comadres, un grupo de mujeres que hacemos una representación artística más política y feminista, donde contamos nuestra historia. Yo he contado relatos de esa época de mi vida, donde me tocó vivir esa primera relación que con el tiempo y con la distancia pude hablar de ella desde otro lugar. Es un tema que por desgracia sigue ocupando las noticias, vamos avanzando muy lentamente para erradicarla, pero con el libro se intenta plantar una semilla y un granito de arena para que podamos acabar con la violencia de género lo antes posible.

Cuando usted empezó en la música no había tantas mujeres como ahora. ¿Considera que aún faltan mujeres en la industria, sobre todo en posiciones de dirección?

Sí, sabemos que las mujeres seguimos en desigualdad en muchos aspectos, en el de toma de decisiones de poder, en el aspecto económico, visibilidad, valoración, así seguimos. Lo he ido comentando en estos días de promoción que realmente de mi época somos muy pocas las mujeres que seguimos aquí en el camino, muy muy pocas, se pueden contar con los dedos de una mano. En cambio, hay muchísimos compañeros hombres, sigue siendo más difícil para nosotras. De hecho, el Festival 100% Mujer hace justo esto, reivindicar el trabajo de las mujeres en la parte artística, técnica, de producción y audiovisual, en todas las áreas.

Amparo Sánchez: "Somos muy pocas las mujeres de mi época que seguimos aquí en el camino"

Un festival que recibe críticas porque solo participen mujeres, cuando es un día al año mientras llevamos siglos de desigualdad. ¿Esto en algún momento se compensará? Ojalá. En cualquier festival de nuestro país podemos ver el porcentaje de mujeres que hay y en el equipo técnico ya ni te cuento, es una cosa terrible. Y bueno, ese es mi granito de arena, dirigir ese festival junto al equipo de la plataforma y enseñar referentes a las más jóvenes. Los menores entran gratis, es importante que vengan niños y niñas de todas las edades, porque tienen que ver a mujeres en el escenario y no el nombre, sino la acción de estar ahí, porque nos sigue costando mucho más.

¿Qué siente cuando se le reconoce como una voz pionera?

Agradecimiento a quien así me vea y a la época en la que me tocó ser exitosa. La carrera de un artista no es lineal, tiene sus subidas y sus bajadas, mantenerse es lo difícil en este oficio. Pionera porque mi música apareció en un momento en el que todo estaba ya muy clasificado en estilos como el pop, rock, heavy y de pronto aparecí yo con El Poder de Machín y la gente decía "¿pero esto que es?" a nivel musical, pero a la vez decían "qué buen rollo" y les gustaba a los del pop, rock, punk, heavy, a todos. Hubo ahí una unión de romper barreras musicales, de llevar un mensaje de denuncia que considero que es importante y que en ese momento de mi vida necesitaba hablar de ello. Ahora tengo que hablar de otras muchas cosas, pero sigo hablando de lo mismo y esos temas siguen sonando.

Amparo Sánchez: "La carrera de un artista no es lineal, mantenerse es lo difícil en este oficio"

Creo que fui pionera en abrir un camino que no estaba abierto, pero creo que todavía me queda mucho por hacer. Y de alguna forma creo que si me dicen que soy pionera, es como "ya retírate, que tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer". Yo también lo pienso, algún día me retiraré, pero de momento me gusta lo que hago y le pongo mucho amor y recibo mucho amor también por parte del público.

De momento hay Amparanoia para rato.

Para un rato por lo menos hay [risas].

Está a punto de cumplir 30 años de carrera. ¿Cómo ha cambiado el mundo musical y la sociedad desde entonces para usted?

De la misma forma en la que nos ha afectado a todas las personas en nuestro oficio, porque estamos en la era digital. La tecnología te abre muchas posibilidades. Tienes información sobre la gente que te escucha, desde qué países y qué canciones les gusta más. Yo no llevo esa parte de la discográfica, pero de vez en cuando me lo enseñan y veo lo interesante que es tener esa información. Luego nos llega muy poco dinero para todo lo que tenemos que invertir para que se reconozca nuestro trabajo y para realizarlo.

Tiene sus partes buenas, yo tengo un estudio en casa, algo con lo que se ha avanzado y evolucionado. Nos adelanta mucho trabajo al llegar a un estudio de grabación profesional con mucho trabajo hecho en el casero. Además, te permite estar en contacto con tus fans y gente que quiere colaborar contigo.

A mí todavía me cuesta esto de hablarle a la cámara, cada vez menos, pero sí siento que las cantantes más jóvenes, tanto en su comunicación con las redes o en su ropa, pues están en otro momento y me parece maravilloso también, pero soy de otra generación. Pero bueno, creo que siempre hay que estar aprendiendo algo, nos ha tocado este cambio de lo analógico a lo digital, toca seguir aprendiendo y preguntando mucho a los hijos, que ellos sí saben de todo, como hacemos la mayoría de las madres de mi edad.