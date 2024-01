La cultura se solidariza con Itziar Ituño tras los insultos recibidos por asistir a un acto contra la dispersión de presos de ETA

Nuestra compañera Itziar Ituño está sufriendo –de nuevo– un furioso y violento ataque personal desde los medios de comunicación que después ha saltado –más furioso y violento todavía– a las redes sociales. El ataque va hoy –de nuevo, insistimos– dirigido a ella pero, también, a todas las gentes del arte y la cultura que deciden libremente ejercer su derecho a la participación en el debate público y las manifestaciones políticas. Por supuesto, esas manifestaciones están sujetas a la crítica por parte de quien así lo desee pero, una cosa es la crítica legítima y otra muy distinta escoger a una de las decenas de miles de personas que asistieron a la misma manifestación para llevar a cabo un linchamiento público contra el blanco más fácil que, además de profundamente reaccionario, es muy peligroso no sólo para la integridad física y moral de Ituño, sino para toda la sociedad.



Estamos asistiendo a una ofensiva ultra reaccionaria que pretende censurar espectáculos teatrales, proyecciones cinematográficas, presentaciones de libros, conciertos, exposiciones o espectáculos infantiles que no obedezcan a su visión estrecha y violenta del mundo. En muchos casos, lo están consiguiendo. No lo podemos permitir. Las cazas de brujas son tal vez la expresión más cobarde ejercida por aquellos que quieren imponernos el silencio a gritos.



Como siempre, la campaña pretende hacer ver al público que nuestra compañera Itziar Ituño está sola. No es verdad. Si aún no sabe que no lo está, sirvan estas líneas de apoyo y solidaridad para recordárselo.