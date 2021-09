"El arte no tiene que caerte bien, ni ser simpático": Zahara, sobre la censura de Vox

El concierto de Zahara cuyo cartel censuró Vox hace unas semanas se celebra finalmente este viernes. La polémica desatada en redes por el veto a la imagen del último trabajo de la artista, Puta, pronto se convirtió en apoyo y cariño hacia la cantante, que aseguró que su única respuesta la daría desde el escenario "cantando, defendiendo el arte, la música y la libertad de expresión".

Este viernes, coincidiendo con su concierto en Toledo Alive festival, la artista ha querido compartir una reflexión sobre la libertad del arte en su perfil de Instagram.

"No seré yo quien venga a explicar el arte, ni el mío ni el ajeno, porque raras veces yo lo entiendo. Solo sé que las obras que más me han gustado han sido aquellas que no me han dejado indiferente. Creo que entender el contexto de una obra ayuda a su comprensión, a llegar más a ella", ha empezado contando María Zahara.

"Puedo estar frente a un Pollock y sentir su violencia, la agonía en cada trazo y con eso simplemente sentirme reconfortada, pero entender a la persona que había detrás de esas pinceladas salvajes y desesperadas ha hecho que me obsesione aún más con el artista que las había vomitado", señala.

"Intentamos entender lo que tenemos delante sin que nadie nos diga lo que hemos de sentir"

"Otras veces, alejarse de toda explicación hace que el cuadro, la escultura o la canción te coloque a ti frente a ti mismo, te obligue a sacar lo que tienes por ahí, tus prejuicios, tus inseguridades, tus miedos. Intentamos entender lo que tenemos delante sin que nadie nos diga lo que hemos de sentir y entonces ahí nos sentimos huérfanos, necesitados de esa figura adulta sabelotodo que nos diga qué es lo que nos tiene que provocar", continua la artista.

"Un arte que no intenta complacer es como una buena sátira que no necesita un paréntesis que justifique su ironía. El arte, tal y como yo lo entiendo, tiene que ser libre para alcanzar esa grandeza. Tiene que vivir al margen de los convencionalismos y del sistema. Puede ser un hijo de su tiempo, pero sin duda, no tiene que obedecerle. El arte no tiene que caerte bien, ni ser simpático, no tiene que alegrarte el día o estropeártelo. Puede ofenderte, puede emocionarte, puede liberarte, puede incomodarte… pero eso no lo decide el arte, eso lo decides tú al dejar o no que te atraviese", ha reflexionado Zahara sobre la dimensión del arte mismo.

"El arte no tiene que caerte bien, ni ser simpático"

"El arte solo puede existir desde su propio universo, desde su verdad sin censura, desde su libertad para ser él mismo sin dar explicaciones", enfatiza antes de citar al cineasta Fernando Palacios: "El arte no mata. No le tengáis miedo al arte".

La cantante, que ha subido esta reflexión acompañada de la imagen promocional censurada en la que sale vestida de virgen, ha finalizado animando a sus seguidores a que acudan al concierto de este viernes.