Alfred García (El Prat de Llobregat, 1997) debutó, el pasado viernes 3 de agosto, en uno de los festivales con más proyección de nuestro país, el Arenal Sound. Tras su paso por la academia de Operación Triunfo y el festival de Eurovisión, el joven catalán afronta esta nueva etapa de gira previa a su primer disco al que llamará 1016, como referencia a su número de cásting del concurso. Confiesa estar “abrumado y exitado” apenas una hora después de finalizar su actuación, y admite que es el concierto en el que peor lo ha pasado, tanto por ser un gran festival como por algún que otro fallo técnico. Aunque también afirma, sin perder la sonrisa, “si hemos superado esto y ha sonado bien, creo que podemos con todo”.

Has tenido una gran acogida a pesar de ser el primer concierto del día, ¿te lo esperabas?



"El público masivo o no masivo da igual, lo que cuenta es hacer las cosas bien"

Hay una frase que tengo grabada y me tomo con filosofía: “No es la cantidad de los seguidores sino la calidad de las convicciones lo que determina el éxito”. Puede que algún día no sean tantos los que me sigan…pero yo creo que si seguimos con esta calidad va a ser lo mejor que podamos hacer. El público masivo o no masivo da igual, lo que cuenta es hacer las cosas bien. Yo creo que las estoy haciendo bien y como a mí me gusta.

Rompiendo estereotipos y visibilizando causas



Sin disco publicado y ya en carteles de festivales con nombre propio, como es el Arenal. ¿Qué crees que ha jugado a tu favor?



Yo creo que ha influido que la gente se sepa las canciones que no son del programa, que las escribí ahí dentro pero totalmente extracurricular a lo que OT se refiere, es un valor añadido que no estaba ahí pactado.

Eres consciente de que ha habido y habrá criticas por venir de un formato como es OT y automáticamente, se os toma menos en serio. ¿Qué les dirías?

Que vengan a los conciertos y lo comprueben

Que vengan a los conciertos y lo comprueben. Y si no quieren venir no pasa nada, nosotros mientras tanto lo estaremos pasando genial en el Arenal, en el Share, en el Acústica… y en el resto de conciertos de la gira.

Hablando de OT, ¿crees que se ha desestigmatizado un poco la imagen que se tenía del concurso tras vuestro paso?



"Esta vez hemos hecho música, hemos hablado de cosas importantes como son Proactiva Open Arms, como la música indie, el jazz"

Es cierto que las últimas veces que se hizo OT que era en telecinco se le daba mucho juego al salseo, cuando estaba Risto Mejide, que si uno de metía con el otro, las risas… Yo creo que esta vez nadie estaba por eso, y si lo estaba, no me he dado ni cuenta. Esta vez hemos hecho música, hemos hablado de cosas importantes como son Proactiva Open Arms, como la música indie, el jazz… géneros que no se ven mucho por la pantalla y les hemos dado valor. El valor que se merecen, realmente, porque sin el jazz, por ejemplo, no habría temas como los de Beyoncé, porque si estudias un poco de donde viene la música del blues y el R&B, verás que sin el jazz no hacemos nada.

Le has puesto rostro a ciertas causas, como son la depresión y la ansiedad, y has conseguido que se hable sobre ellas. ¿Crees que se frivoliza con estos temas?

"Yo no sabía qué era la ansiedad ni que tenía tantos problemas, no sabía que era un problema mental, pero lo es"

La depresión se tiene que tratar con total normalidad, acudir a un buen profesional, hablarlo con tu familia, la cuestión es hablar con la gente, así te hace sentirte más comprendido. Yo no sabía qué era la ansiedad ni que tenía tantos problemas, no sabía que era un problema mental, pero lo es.

También has visibilizado a Proactiva Open Arms, la ONG que rescata refugiados que llegan a Europa por mar, ¿qué te lleva a interesarte por ellos?



Antes de estar en OT ya apoyaba a Open Arms, de hecho, cada mes dono una cantidad, y entre mis fans y yo donamos 1016 euros, que es también el nombre del disco. Para mí representa una de las mayores problemáticas que hay ahora mismo, y creo que se debería actuar de una forma más política y gubernamental en este tema.

Nuevos proyectos: 1016IsComing



¿A qué va a sonar 1016, qué te inspira para componer?



Alfred García durante su concierto en el Arenal Sound./Marta Monforte Jaén

El sonido de 1016 es inexistente, quiero que suene a mí y la gente aun no sabe a qué suena eso. Mis referentes a la hora de componer y de sonar son desde Leiva, pasando por Rubén Pozo… esos himnos tan potentes y tan épicos como los de Pablo López o Extremoduro. Va por ahí la cosa.

¿Y los temas en castellano, inglés, catalán…?



Castellano e inglés, seguro.

Tengo entendido que utilizas la gira para ver el feedback de tus canciones, ¿puede cambiar tu percepción si por ejemplo el público te prefiere cantando en castellano?

Lo veo. Creo que la gente con las canciones en inglés no vibra tanto como con las canciones en español. Eso es una realidad, no voy a engañar a nadie. He visto en canciones en las que no confiaba un feedback que no me esperaba, como la de “De la Tierra hasta Marte”, igual hay que hacer cambios en el disco, porque veo a la gente muy ilusionada con algunos temas.

¿Cómo hablan de ti tus canciones?

He pasado depresiones, he pasado ansiedades, he pasado desamores e incluso muertes. Pero de ahí salen las canciones buenas. Si habláramos siempre de qué bonita es la vida no habría blanco ni negro, todo sería del mismo color.

¿Cuales crees que son los temas que más vive el público?



Londres es un himno, una realidad. Molaría mucho que fuera el single. Lo que te puedo dar tampoco lo veía como single y la gente está respondiendo muy bien, así que tampoco puedo confirmar nada. Y veo que La ciudad, también gusta, una canción de ruptura y de desamor, muy cruda.

¿Y qué hay de Qué nos sigan las luces?

Es increíble las cifras que está teniendo esta canción a pesar de que no se ha promocionado nada. Vamos a hacer algo grande, a la altura de la promoción que ha hecho todo ese público, agradeciendo siempre a Nil Moliner, el compositor con el que comparto la autoría. Intentaremos estar a la altura del temazo que es.

¿Cómo va a ser la salida de este single y cómo has vivido el proceso?



"No hay nadie que me imponga hacer algo"

Yo siempre digo que para ser internacional hay que ser local y no hay nada más local que el centro de uno mismo. Sale de lo que yo sé, de lo que toco, de lo que compongo. No hay nada más aparte de eso, no hay nadie que me imponga hacer algo. Va a sonar a lo que yo quiero porque todo lo manejo yo: la producción, los músicos, desde el que hace la portada hasta quien hace el book de las fotos y las letras. La discográfica, por su parte, apoya y aconseja.

¿Tienes ya el productor?



"No quiero que me comparen con nadie"

Tengo el productor, no se puede decir quién es porque habrían expectativas de cómo puede sonar el disco y no quiero que me comparen con nadie.

El próximo concierto de García y su banda será el 31 de agosto en el festival Acústica que se celebra en la localidad de Figueres, donde también actuaran grupos como Love Of Lesbian (con los que ha colaborado en dos ocasiones), La Raíz o Els Catarres.