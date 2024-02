Martin Scorsese: "Ha habido momentos en los que nadie me ha cogido el teléfono"

Martin Scorsese, un genio del cine que a sus 81 años mantiene intacta la vitalidad, el entusiasmo y la pasión por el celuloide, mantuvo un encuentro con miembros de la Academia de Cine, al que asistió la reina Leticia, y donde charló con el director Rodrigo Cortés, que contará con el cineasta como productor ejecutivo de su nueva película, Escape.

"Ha habido momentos en mi carrera en los que nadie me ha cogido el teléfono", confesó cuando su interlocutor le dijo que siempre trabajaba con los actores que quería. "Es verdad que Paul Newman se acercó a mí", añadió Scorsese, que a su entrada a la Academia se disculpó por no hablar español. "Mi español no es nada bueno, es peor que mi inglés y mucho peor que mi italiano", bromeó.

Refiriéndose a los actores, habló también de su relación con Robert De Niro, a quien agradeció la confianza que siempre ha tenido con él. "He podido trabajar con De Niro durante tanto tiempo que… especialmente en Casino, estuvimos cien días en Las Vegas. Allí muchos eran gangsters, matones, jefazos… así que yo le decía que repitiera y que ya haríamos luego el montaje, pero que había que hacer el rodaje lo antes posible y salir de allí".

"Al Pacino de repente dijo las frases", exclamó Scorsese todavía recordando momentos con los actores. "Su técnica es repetir, gritar, repetir. Si disfrutamos trabajando, yo les dejo que hagan cosas que no voy a utilizar después", explicó. "Joe Pesci es más reservado", concluyó el director.

Scorsese ha firmado muchas grandes películas, entre ellas unas cuantas obras maestras. "Han sido excursiones tratando de crear algo en el mundo del cine, pero, la verdad, se me olvidan los años de cada película, lo que no pierdo es la memoria de lo que he estado tratando de encontrar. He explorado todo lo que he podido la técnica y al final he llegado a la conclusión de que no tengo que ponerme límites. Me gustaría hacer unas cuantas películas más.

"Trato de no ponerme límites, sobre todo, con lo que normalmente se considera un relato normal, no quiero que me limite una forma de contar una historia", dijo, y se preguntó en voz alta: "¿Por qué tiene que saberlo todo el público? ¿Por qué no podemos encontrar otras formas de contar la historia? De esas preguntas, se ha quedado en mí la decisión de no interferir", reflexionaba el realizador.

El cineasta, que repitió unas cuantas veces lo interesante del montaje soviético o de los cortes del antiguo cine británico, añadió que no tenía por qué repetir recursos técnicos que ya había probado. "En Uno de los nuestros, la toma que rodamos en Copacabana, el plano secuencia… ¿Por qué tengo que hacerlo otra vez? ¿Es necesario?", se preguntó.

"Nos hemos acostumbrado al movimiento, ves anuncios en televisión y los planos son increíbles, así que tenemos que reinventarnos la imagen, no vamos a tratar de imitar. Trato de forzarme a volver a pensar y sentir algo distinto. No interferir en la forma de contar, no necesito demostrar que puedo hacer pirotecnia con el sonido y la cámara", ha deslizado.

"Con el montaje me di cuenta de que había formas que eliminaban mucho exceso que no tenía que estar ahí. Vas al grano y metes al público de lleno", sentenció. "Eso es lo que busco y, por lo mismo, no veo el sentido de poner los títulos de crédito al inicio de la película. Yo lo hice en Alicia ya no vive aquí, pero eso ya no está, es un mundo distinto", reflexionaba.

El cineasta Martin Scorsese (c) saluda a su llegada al debate sobre la industria del cine en el que participa también el director Rodrigo Cortés, este viernes en Madrid. — Fernando Villar / EFE

"¿Realmente tienen que tragarse eso los espectadores? El público tiene que saber cuándo empieza la película, necesitas tiempo para que la gente entre y yo trato de acortar ese tiempo", explicó Martin Scorsese, que añadió unos cuantos ejemplos de arranques de sus películas y mencionó a Samuel Fuller y sus últimos trabajos. "Empezaba en medio de la acción, lo que hacía era como lo que hacen los periódicos. Empezar una película es muy importante, pero hoy los estudios están un poco obsoletos. Cuando restauraron Sed de mal, de Orson Welles, quitaron los títulos del principio y lo que ha quedado es precioso", opinó.

El peso de la culpabilidad

El director de cine Martin Scorsese responde a preguntas de los asistentes a un coloquio en la Academia de Cine, en Madrid, a 2 de febrero de 2024. — Alberto Ortega / Academia de Cine

Al final de su conversación en la Academia, en la que, por supuesto, habló de la música en sus películas, se refirió a Los asesinos de la luna. "En la pradera escuchaba a los coyotes. Yo estoy acostumbrado al sonido de las bocinas, de las sirenas, pero los coyotes… Entonces quise una música sensual, pero también con peligros, y ahí está ese sonido con la guitarra, increíble, con elementos de rock and roll, del original de los 50, que también hicieron nativos americanos. Esos músicos se cambiaban los nombres porque eran nativos, pero también son las bases del rock and roll", ha precisado.

Es la banda sonora de una película que devuelve a los pueblos nativos de América mucho de lo que el propio cine les ha arrebatado. Así, en el final de Los asesinos de la luna se reproduce un espectáculo de radio tal y como se hacían en la época. "El FBI hacia estos espectáculos para darse publicidad. Hicieron algunos durante los asesinatos de los osage. Los guiones eran bastante malos".

"Me di cuenta de que después de contar esa tragedia, la película se convirtió de repente en entretenimiento y me pregunté: ¿la película es simple entretenimiento? Y decidí que si era así, la culpa era mía, por eso salí ahí a hablar yo. Me acuerdo de haber ido a visitar la tumba de la verdadera Moly Kyle (persona que interpreta Lily Gladstone) y sentir que de alguna manera yo era culpable. Así que salí a hablar en el final de la película. La culpabilidad es interesante, todos la sentimos aquel día. Yo soy de un instituto católico del Bronx, eso tenía mucho peso en mí".