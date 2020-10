Decenas de títulos se agolpan en el calendario de estrenos y regresos del penúltimo mes del año. Todos compiten por captar la atención del espectador y colarse en su pantalla. Para ello, todo vale. Apostar por rostros y nombres conocidos suele ser una buena forma de llamar a la puerta para que esta se abra. En noviembre lo hacen Hugh Laurie, Luis Tosar, Olivia Colman, Hugo Silva, Leonor Watling, Ana Milán, Joe Cole, Álex de la Iglesia, Miguel Ángel Silvestre… La lista es inabarcable.

'Roadkill' (2 de noviembre, Movistar Seriesmanía)

Ambición, ego y poder se juntan en esta miniserie británica con Hugh Laurie a la cabeza interpretando a Peter Laurence, un triunfador con un cargo de responsabilidad dentro del gobierno de corte conservador del Reino Unido. Sin embargo, del éxito al fracaso hay una delgada línea. Más aún cuando los enemigos la borran haciendo públicos hechos comprometedores y quien debe limpiar su imagen en lugar de dimitir, por ejemplo, decide hacerles frente con mucha cara dura y cero vergüenza. Además de Laurie, ocupando el diez de Downing Street se encuentra Helen McCrory (Peaky Blinders).

Dos más: la octava temporada de Padre Brown (Paramount Channel) y el estreno de Next (Fox).

'Nasdrovia' (6 de noviembre, Movistar+)

Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva) son dos abogados de éxito con clientes de postín a quienes la crisis de los cuarenta pasa por encima como una apisonadora. Podrían haber optado por teñirse o un viaje a la otra punta del mundo, pero ellos deciden abrir un restaurante ruso tras cruzarse en su camino el chef Franky (Luis Bermejo). No era una mala idea sobre el papel, el problema es que el Nasdrovia se convierte en el local preferido de la mafia, desencadenando toda clase de situaciones rocambolescas y violentas.

Una más: el estreno de Más Muppets que nunca (Disney+).

'ByAnaMilán' (8 de noviembre, Atresplayer Premium)

Uno de los éxitos en redes sociales durante el confinamiento de los primeros meses de pandemia fueron esos vídeos en los que la actriz Ana Milán contaba anécdotas sobre su vida y su carrera. Ahora, basándose en todas esas historias que atesora, ha creado ByAnaMilán, una serie que mezcla realidad y ficción con una boda a punto de producirse en la que ella es la novia y una película a punto de rodar. De ahí parte. Lo que vendrá después es material de guion.

'Moonbase 8' (9 de noviembre, Movistar Series)

Skip (Fred Armisen), Rook (Tim Heidecker) y Cap (John C. Reilly) forman un grupo un tanto particular de astronautas que ensayan cómo será eso de vivir en una base lunar en una recreación en el desierto de Winslow, Arizona (Estados Unidos). Una comedia que se sustenta sobre la química entre sus tres protagonistas, la disparidad de sus personalidad y el chiste de lo cotidiano en el día a día espacial.

'The Good Doctor' (10 de noviembre, AXN

Con solo unos días de diferencia con respecto a su estreno en Estados Unidos, la cuarta temporada de la historia del doctor Shaun Murphy (Freddie Highmore) llega a España. En esta nueva temporada habrá incorporaciones a la plantilla del hospital y, según avanzan desde AXN, la pandemia hará presencia en sus vidas. No podría ser de otra forma tratándose de una serie médica. En lo personal, Shaun debe arreglar las cosas con Lea (Paige Spara).

Cinco más: los estrenos de Industry (HBO España), Dash & Lily (Netflix), Adult Material (Filmin) e Interrogation (Calle 13) y la tercera temporada de The Outpost (Syfy).

'Soulmates' (12 de noviembre, AMC)

Antología de seis capítulos con una historia diferente cada uno. Ambientadas en un futuro no muy lejano, todas giran alrededor de la idea de un gran descubrimiento científico en el ámbito de las citas y la compatibilidad entre seres humanos. Una simple prueba ayuda a quien la solicita a encontrar a su alma gemela. Cuenta con una segunda temporada ya confirmada y ha sido co-creada y escrita por Will Bridges y Brett Goldstein. El tercer episodio, titulado Pequeñas aventuras, tiene a Laia Costa en el reparto.

Dos más: el estreno de Sospecha (Sundance TV) y de Valley of Tears (HBO).

'Los favoritos de Midas' (13 de noviembre, Netflix)

Dirige Mateo Gil y protagonizan Luis Tosar, Willy Toledo y Marta Belmonte. Basada en el relato corto de Jack London titulado The Minions of Midas, la acción está ambientada en el Madrid de hoy en día. Su protagonista es Víctor Genovés (Tosar), un empresario al chantajean con que, si no paga el dinero que un grupo anónimo que se hace llamar los Favoritos de Midas le exige, matarán a alguien al azar. Le dan un plazo. Si lo cumple, todo bien. De lo contrario, alguien morirá y vuelta a empezar.

Dos más: el estreno de Talking Heads (Filmin) y la segunda de Madres (Amazon Prime Video.

'Gangs of London' (15 de noviembre, Starzplay)

Finn Wallace ha sido el gran jefe de los clanes criminales de Londres durante las dos últimas décadas. Su muerte provoca un terremoto dentro de la organización del negocio en la ciudad. Los jugadores toman posiciones mientras su hijo mayor, Sean (Joe Cole), intenta imponer su ley y su autoridad. Su complicado carácter y su necesidad de marcar territorio demostrando a todos los que le cuestionan su valía que puede heredar el puesto de su padre se imponen una historia de violencia, acción y lucha entre familias en la que la que la lealtad y la traición son temas centrales.

'The Crown' (15 de noviembre, Netflix)

Vuelven los Windsor. Las puertas del Palacio de Buckingham se abren de nuevo para mostrar a la familia real británica y a todos los que les rodean con Olivia Colman en el papel de una Isabel II a finales de los años setenta. Su primogénito sigue soltero, Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer en ocupar el puesto al frente del gobierno británico y la guerra de las Maldivas acecha. Todo son problemas para una reina que se ve sorprendida por el idilio del príncipe Carlos con una joven llamada Diana Spencer. Emma Corrin y Gillian Anderson debutan esta temporada como a la princesa Diana y Margaret Thatcher, respectivamente.

Dos más: el estreno de Darknet (Dark) y de Seduced: Inside The NXIVM Cult (Starzplay).

'La materia oscura' (17 de noviembre, HBO)

El final de la primera temporada de La materia oscura lo dejó todo colocado para que el nuevo mundo entre en acción. Lyra (Dafne Keen) perdió a alguien realmente importante para ella y ahora deberá hacer frente al duelo, a la complicada situación en la que se encuentra y a ser objeto de enfrentamiento entre sus padres. En esa ciudad hasta la que sigue a Lord Asriel (James McAvoy) su camino se cruzará con el de Will (Amir Wilson), avanza la sinopsis oficial, que busca a su padre (Andrew Scott). La guerra en ciernes complicará su misión y su destino.

Dos más: la tercera temporada de Search Party (TNT) y el estreno de The Split (Filmin

'Parliament' (24 de noviembre, Filmin)

Samy (Xavier Lacaille) es un joven francés que aterriza en el Parlamento europeo en un momento un tanto convulso: después del referéndum del Brexit. En un clima enrarecido y complicado deberá intentar enterarse de cómo funciona esto de la política europea, sus entresijos y alocados procedimientos. Porque esta coproducción entre Francia, Bélgica y Alemania está contada en clave de comedia.

'30 monedas' (29 de noviembre, HBO)

Serie de terror de Álex de la Iglesia para HBO. La historia, la de un cura, el padre Vergara (Eduard Fernández), que trabaja como exorcista aficionado al boxeo ‘escondido’ por el Vaticano en un pueblo español. Allí le relacionan con los sucesos raros que ocurren mientras el alcalde (Miguel Ángel Silvestre) y la veterinaria (Megan Montaner) intentan descubrir su pasado oscuro. Una moneda en poder de Vergara parece tener la clave. Ese es el hilo del que tirar para descubrir una trama mucho más amplia e internacional que implica las 30 monedas que recibió Judas Iscariote por su traición.

'Des' (29 de noviembre, Starzplay)

David Tennant se convierte en esta miniserie británica en Dennis Nilsen, un funcionario que entre 1978 y 1983 mató a jóvenes de las calle de Londres y que fue apodado como el 'asesino amable'. Se dirigía a personas sin hogar y gente que vivía en la marginalidad ofreciéndoles comida y techo. Así les llevaba hasta su piso. Reconoció hasta 15 asesinatos en el momento de su captura y lo más difícil de la investigación fue descubrir la identidad de sus múltiples víctimas. Un crimen que sacudió a la sociedad británica en los ochenta.

'Baghdad Central' (30 de noviembre, Movistar Seriesmanía)

Basada en el texto de Elliot Colla, se trata de un thriller de seis episodios que se ambientan entre las ruinas de una Bagdad destruida por las bombas, en 2003. Stephen Butchard, autor del guion, muestra las consecuencias de la ocupación militar de Irak desde dentro, contada a través de la mirada de quienes la vivieron en primera persona. Su protagonista principal es un expolicía iraquí interpretado por Waleed Zuaiter.