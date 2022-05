'Red Cunt': un documental que rompe con los tabúes alrededor de la menstruación

Red Cunt (Chocho rojo, en español) es el título de la película documental y de animación de Toti Baches (Lleida 1972) sobre la menstruación y los tabúes que la rodean. La idea surgió cuando fue con su hija a la pediatra para preparase para la llegada de la regla, y Baches asumió como normal el consejo de la doctora de llevar la compresa escondida en la mochila. A la salida de la consulta, su hija le comentó que no entendía porque se tenían qué esconder las compresas; en ese momento Baches sintió una vergüenza tremenda y decidió cuestionar todo lo que sabía sobre la menstruación. "Me di cuenta que había normalizado el tabú y que lo tenía muy interiorizado, y entonces pensé que no podía pasarle a mi hija toda esta tradición negativa y me puse a reorganizar todas las informaciones y reconciliarme yo misma con la regla", argumenta Baches desde Hamburgo, donde vive desde hace quince años.

Todavía hoy son muchas las mujeres educadas con la idea de que la regla es algo sucio y que debe esconderse. Por eso Baches quería poner encima de la mesa todos esos tabúes y analizarlos. El proceso hasta dar con la forma de hacerlo fue largo, y tras distintas opciones optó por utilizar el recurso de la animación.

"El formato de la animación te ayuda a visualizar cosas, y pensé que era lo mejor para mostrar un tabú, a parte me daba mucha libertad de movimientos. Yo no soy periodista, soy autora creativa, y así nació Mensi", aclara la realizadora. Mensi es un personaje que viene de Menstrulaxia y su función es acompañar a Isabel los días de la regla, pero su llegada no es bienvenida y este ser de sangre se empeña en entender tanto rechazo.

Baches: "La regla no debería doler y hay que cuestionar todo el sistema de cómo se diagnostica la endometriosis y cómo se trata"

La menstruación forma parte de la vida de más de la mitad de la población mundial, pero conseguir financiación del proyecto ha sido una larga travesía del desierto. "Pedí diez subvenciones en todo el mundo a distintas instituciones públicas y todo fueron negativas, pero ahora lo entiendo, era un proyecto muy arriesgado, toda esta estructura de alternar escenas de animación con entrevistas era arriesgado", comenta Baches, que no se acobardó a la hora de pedir un crédito para poder tirar adelante con el documental.

Imagen de la película 'Red Cunt'. — Cedida a Público

A pesar de las dificultades, y ya con la promoción empezada Red Cunt, está despertando el interés, sobre todo en España ahora que la baja por menstruaciones dolorosas formará parte del anteproyecto de ley del aborto que se presentará en el Consejo de Ministros de este martes. Una iniciativa que Toti Baches valora positivamente, aunque la considera un primer paso: "La regla en teoría no debería doler y hay que reconsiderar y cuestionar todo el sistema de cómo se diagnostica la endometriosis, y de cómo se trata el tema desde el ámbito sanitario. También creo que hay que reformar la educación menstrual en los colegios. Esta ley sería un primer paso pero tienen que pasar más cosas. En Alemania la noticia ha llegado y se refieren a la baja como 'las vacaciones de la regla'. Es desesperante".



Una crítica a la visión neoliberal de la regla

Red Cunt repasa muchas cuestiones sobre la regla y también sobre los genitales femeninos, por ejemplo, ¿por qué para expresar cosas que son la leche usamos frases con los genitales masculinos y para decir cosas horribles usamos los femeninos? "Eso remite a un sistema patriarcal, me cuesta ponerle cara al patriarcado pero es así, son cosas que están en la sociedad, en maneras de hacer y en maneras de hablar. Por eso elegí este título que es un poco bestia: chocho rojo, pero es una manera de reivindicar poner la palabra en un contexto positivo", expone Baches, que tampoco evita plantear qué pasaría si la regla la tuvieran los hombres.

Imagen de la película 'Red Cunt'. — Cedida a 'Público'

Sin dulcificar la menstruación (la regla no es lo más agradable que sucede a una mujer cada mes), la realizadora ha sabido desnudar de prejuicios el proceso y darle un eco de súper poder femenino. "Es una manera de abrir el diálogo, la regla es un engorro pero en vez de transmitir tanta mierda, ¿por qué no transmitimos que sin la regla no podemos concebir de manera natural, que es vida? Al patriarcado le interesa mucho mantener debajo de la alfombra ese positivismo, y a la publicidad también le interesa imponer la obligación de estar fresca y limpia cuando tienes la regla, por eso también he querido hacer una crítica a esa visión tan neoliberal de la regla. Y aunque yo soy cineasta y no soy activista menstrual, esta película es activismo y me ha servido para tomar conciencia", afirma Toti Baches.

La película se estrenará en cines el 27 de mayo, jornada previa al día internacional de la menstruación, y su autora espera que sirva para ayudar a niñas y mujeres de todo el mundo, pero también a padres, hermanos, abuelos y maridos. Si bien ya existen libros sobre el tema, uno de los primeros en España fue El tabú. Madre e hija frente a la regla de Margarita Rivière y Clara de Cominges, no existe ninguna pieza audiovisual dedicada a cargarse los tabúes de la menstruación. Y que conste en acta que Red Cunt es el primer capítulo de una trilogía, que continuará con un trabajo sobre la masturbación femenina y culminará con uno dedicada a la menopausia.