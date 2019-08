La cantante catalana conocida como Rosalía, ganó este lunes junto al colombiano J Balvin los premios MTV al Mejor Vídeo Latino y a Mejor Coreografía por su canción Con Altura.

"Estoy tan contenta de estar aquí, representando a mi país y mi cultura. Muchas gracias por dejarme cantar aquí en español", comentó Rosalía al recibir el premio, asegurando que "no me lo esperaba".

La cantante barcelonesa también subió al escenario para interpretar su nuevo single Yo x Ti, Tu x Mi junto al cantante puertorriqueño Ozuna.

Rosalía además aspiraba a convertirse en ganadora en la categoría de Mejor artista revelación, premio que finalmente ganó la joven Billie Eilish, con tan solo 17 años, que no acudió a recogerlo por encontrase fuera del país.

Con altura es el tema más escuchado de la artista catalana en Spotify, donde acumula más de 230 millones de escuchas, mientras que en Youtube ya suma más de 760 millones de reproducciones.

Taylor Swift, la gran estrella de los premios

You Need to Calm Down y Lover dieron el pistoletazo de salida a una gala en la que Taylor Swift partía como favorita gracias a sus diez nominaciones, las mismas que la cantante Ariana Grande, con quien se repartió los galardones de las principales categorías.

El single de Swift es un himno antiodio, que llevó el mensaje político al escenario

Swift fue una de las grandes protagonistas y el vídeo de su canción You Need to Calm Down se llevó dos de los reconocimientos más codiciados de la noche: el de Mejor Vídeo del año y el de mejor vídeo para bien, para una causa benéfica.

Su sencillo, un himno antiodio llevó el mensaje político al escenario, al exigir la aprobación de una Ley de igualdad que garantice que todo el mundo tenga los mismos derechos.

Con lágrimas en los ojos, Swift declaró que "todavía hay una petición a favor de la Ley de igualdad que, básicamente, dice que todos merecemos los mismos derechos ante la ley"; rodeada de un grupo de activistas LGTBI que, anteriormente, habían actuado con ella en la apertura del espectáculo.

"Necesitamos ayuda para el Amazonas"

Swift no fue la única que quiso que la música y su vídeo llevara un altavoz esa noche. J Balvin, dejó a Rosalía sola en el escenario e interpretó Cuidao por ahí con el puertorriqueño Bad Bunny, pidiendo ayuda contra la catástrofe del Amazonas.

J Balvin afirmó estar "súper orgulloso de ser latino ahora mismo" y dedicó su discurso a pedir la colaboración contra los incendios que están arrasando el Amazonas. "Necesitamos ayuda para el Amazonas porque está ardiendo", afirmó, dando las gracias por su premio.

Los demás premios estuvieron muy repartidos

Shawn Mendes y Camila Cabello interpretaron por primera vez en público Señorita, que se llevó el premio a Mejor colaboración. Ariana Grande se llevó los premios a Artista del año y Canción del verano, mientras que la joven promesa Billie Eilish debutó con el reconocimiento a Mejor artista revelación y Artista Empuje del año.

Finalmente, la vuelta de los Jonas Brothers no pasó inadvertida y se llevaron a casa el galardón a Mejor Pop y la rapera Cardi B obtuvo el de Mejor Hip Hop, gracias a su canción Money.