Aunque muchos aficionados a la series estén esperando ya a las clásicas listas propias de estas fechas con lo mejor y lo peor de año, las imprescindibles que habría que haber visto y las que llegarán en 2020, antes de todo eso no hay que olvidarse de que queda todo un mes por delante y que viene cargado de estrenos potentes.

Desde el thriller Trauma en Calle 13 -para amantes del género en su estado puro- a El vecino -ese superhéroe patrio con la pinta de Quim Gutiérrez y Nacho Vigalondo moviendo sus hilos-. Y, entre medias, la serie de Isabel Coixet (Foodie Love), el regreso de Merlí, Velvet y el mal rollo que transmite You y, sobre todo, The Witcher. Además, llegan, con retraso pero antes de acabar 2019 para que no queden en la casilla de pendientes, The Flash y A Confession.

'The Flash' (1 de diciembre, TNT)

La sexta temporada de The Flash se estrenó el 8 de octubre en Estados Unidos. Con casi dos meses de retraso llega a España solo unos días antes del evento/emisión del tradicional crossover entre las series de The CW y el universo DC que en esta ocasión constará de cinco episodios y sumará al equipo a Black Lightning (en Netflix en España). Esta nueva entrega del hombre vivo más rápido del mundo interpretado por Grant Gustin tiene como villano a Bloodwork, que cuando no está haciendo el mal tiene la identidad del hematólogo Ramsey Rosso (Sendhil Ramamurthy).



Una más : El estreno de Bullets (AXN Now).

'Trauma' (2 de diciembre, Calle 13)

Thriller francés creado por Henri Debeurme y Aurélien Molas y dirigido por Fred Grivois en el que un policía que no se ajusta al paradigma de personaje sin mácula y conciencia limpia despierta del coma con amnesia. No recuerda bien quién es ni qué hacía antes de que alguien le disparase en la cabeza, pero lo que más le preocupa es averiguar qué hace una mujer encadenada en su sótano. Las dudas le asaltan. Ni él ni es el espectador saben si Adam Belmont, al que interpreta Guillaume Labbé, es alguien de fiar o un asesino en serie al que persiguen sus compañeros de profesión.



'Match' (3 de diciembre, Filmin)

Una comedia romántica en la que dos extraños, una chica y un chico, se conocen y se enamoran con el aliciente de que su relación está narrada por dos comentaristas deportivos como si de un partido se tratara. No solo se les escucha, también se les ve. Ahí, en su cabina de retransmisión. Match está creada por el noruego Martin Lund, quien da vida a uno de los dos narradores, y Filmin estrena las dos temporadas de 10 episodios de las que se compone.

'Foodie Love' (4 de diciembre, HBO)

Ficción de Isabel Coixet para HBO que supone la primera incursión en el formato de la autora, la directora de Elisa y Marcela une aquí dos de sus pasiones en una producción en la que el amor y el desamor son tan protagonistas como la comida. Foodie Love cuenta la historia de una pareja de amantes de la buena cocina que se conoce a través de una aplicación de citas para personas como ellos y sigue sus encuentros a lo largo de ocho episodios. Ella es Laia Costa y él, el actor argentino Guillermo Pfening.

'Merlí: Sapere Aude' (5 de diciembre, Movistar+)

Merlí: Sapere Aude es la primera serie en catalán que produce, en colaboración con Veranda TV, Movistar+. Un spin-off del original en el que Carlos Cuevas vuelve a convertirse en Pol Rubio para, esta vez, acudir a la universidad. Matriculado en Filosofía y con la acción arrancando solo unos meses después de la muerte de Merlí, allí se encuentra con María Pujalte en el papel de una profesora de esas que cambian vidas, María Bolaño. Vuelve, además del personaje de Pol, el de Bruno Bergeron (David Solans). Héctor Lozacon, creador, sigue a los mandos y este nuevo Merlí cuenta también con el mismo equipo técnico y creativo de su serie madre.



Dos más: El estreno de Pagan Peak (Cosmo) y de V Wars (Netflix).



'Días de Navidad' (6 de diciembre, Netflix)

Pau Freixas es el responsable de esta miniserie de tres episodios para Netflix que sigue la vida de cuatro hermanas desde su infancia/adolescencia hasta la vejez, cuando algunas de ellas ya son abuelas. La historia de una familia con muchos secretos que luchan por salir a la luz década tras década y en las que las comidas navideñas alrededor de una mesa son la mejor excusa para enfrentar a todos a una verdad que no quieren reconocer. Cada personaje, la suya propia. En el reparto, nombres tan conocidos de la pantalla en España como Nerea Barros, Elena Anaya, Anna Moliner, Verónica Echegui, Ángela Molina, Charo López, Victoria Abril y Verónica Forqué.



Tres más : Terceras temporadas de The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video), Wataha (HBO) y Tell Me a Story (HBO) y el estreno de Truth Be Told (Apple TV+).

'The Expanse' (13 de diciembre, Amazon Prime Video)



The Expanse regresa con su cuarta temporada tras hacer la mudanza a Amazon Prime Video evitando su cancelación. Basada en las novelas de James S. A. Corey, mezcla política y ciencia ficción y es una de esas rarezas de serie de culto aún en emisión en la que los humanos ejercen de colonos repartidos por todo el Sistema Solar con guerras, intereses políticos y personales de por medio. En el reparto, Thomas Jane, Shohreh Asgdashloo, Steve Strait, Dominique Tipper, Wes Chatam, Cas Anvar, Frankie Adams, Shawn Doyle, Chad L. Coleman, Florence Faivre y Cara Gee.



'The Witcher' (20 de diciembre, Netflix)

Netflix se ha reservado para final de año una de sus producciones más esperadas de este 2019 que echa ahora el cierre, la adaptación de una serie de novelas convertida en saga de videojuegos con millones de seguidores en todo el mundo. The Witcher llega con aromas de superproducción y fantasía y unas expectativas que pueden jugar a su favor o, como a veces pasa en estos casos, convertirse en un lastre para la serie protagonizada por Henry Cavil en el papel de Geralt de Rivia, el cazador de monstruos de melena larga y plateada.



Una más: Capítulo especial final de Velvet colección (Movistar+).



'You' (26 de diciembre, Netflix)

Los responsables de la serie han avisado de que en esta segunda temporada se desviarán más del libro del que parten de lo que lo hicieron en una primera entrega que resultaba tan inquietante como adictiva. La acción se trasladará de Nueva York a Los Angeles debido a que el personaje principal, Joe, se muda y retomará el sorprendente final en el que se descubrió que su ex, a la que todos los espectadores daban por muerta, en realidad no lo estaba. Candice volvió para quedarse y será una de las grandes bazas para conocer parte del pasado del inquietante personaje de interpretado por Penn Badgley.



Una más : Estreno de Agatha Christie: Diez Negritos (Movistar+).



'El vecino' (31 de diciembre, Netflix)



Con Hakan Turquía ya tenía su serie propia de superhéroe patrio y ahora le toca a España. Creado en 2004 por el guionista Santiago García y el dibujante Pepo Pérez, El vecino convierte a Quim Gutiérrez en un tipo normal que de pronto recibe un traje que le otorga poderes asombrosos con los que deberá aprender a lidiar. No será fácil para alguien tan habituado al escaqueó en el trabajo y al gorroneo en general como él que, además, se encuentra en medio de una relación con Lola (Clara Lago) que no parece ir a ningún lado. Tras la cámara, el director Nacho Vigalondo.

'Una confesión' (diciembre, Movistar+)

Desde Movistar aún no han dado la fecha exacta del estreno de una de las series británicas más aclamadas de este año más allá de que llegará a España a través de su canal Movistar Seriesmanía y que lo hará este mes. Basada en un caso real ocurrido en 2011, cuenta la historia de una joven de 22 años desaparecida y el detective que llevaba la investigación, que decide saltarse todos los protocolos policiales obsesionado con encontrarla antes de que se produzca un desenlace fatal para la chica. A Confession está producida y escrita por Jeff Pope y tiene a Martin Freeman como principal protagonista en el papel del detective Stee Fulcher. En el reparto figuran también los nombres de dos grandes actrices británicas como Siobhan Finneran e Imelda Staunton.