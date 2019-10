Si septiembre fue un auténtico aluvión de estrenos y regresos en la parrilla seriéfila, lo de octubre es realmente inabarcable. Hay días, como el lunes 6 o el viernes 18, que se agolpan en el calendario hasta seis series. Unas más potentes y/o apetecibles que otras, cierto, pero todas con su público. Algunos títulos se presentan con visos de hacerse un hueco en el panorama y otros son viejos conocidos. Aquí van diez de los más interesantes que llegan a lo largo del mes.

‘Catalina la Grande’ (3 de octubre, Sky)

Cuatro episodios para contar la historia “obsesiva”, dice la sinopsis, de Catalina la Grande y su amante, el general Potemkin, en la corte rusa del siglo XVII. Amores y pasión, pero también intrigas políticas y tejemanejes reales. Helen Mirren se mete en la piel de esta reina para abordar sus 34 años en el trono. Jason Clarke interpreta a Grigory Potemkin y les acompañan en el reparto Gina McKee y Rory Kinnear. El guion es obra de Nigel Williams (Elizabeth I) y la dirección corre a cargo de Philip Martin (The Crown), ambos familiarizados en esto de contar historias de mujeres con corona y de armas tomar.



Dos más: Terceras temporadas de Harlots (Cosmo) y El joven Sheldon (Movistar Series).

‘Peaky Blinders’ (4 de octubre, Netflix)

Tras su estreno en verano en la BBC, Tommy Shelby y sus chicos desembarcan en Netflix en España con su esperada quinta temporada. Gánsteres en la Inglaterra posterior a los años de la Primera Guerra Mundial y con Cillian Murphy encabezando un reparto plagado de rostros conocidos del cine y la televisión británicos. Esta nueva tanda de episodios se ambienta en 1929, año en el que se produjo el llamado Crack del 29, que sacudió la economía mundial. Tommy Shelby se enfrentará a él y a sus consecuencias desde su puesto de diputado. La sexta temporada de la serie creada por Steven Knight ya está confirmada.



Tres más: Terceras temporadas de Goliath (Amazon Prime Video) y Big Mouth (Netflix) y el estreno de Educar a un superhéroe (Netflix).

‘Batwoman’ (7 de octubre, HBO)



En el año que se celebra el 80 aniversario del nacimiento de Batman en las viñetas y se cierra Arrow, llega una nueva serie salida del universo creado en la ficción televisiva entre ambos. Batwoman, a la que The CW presentó en aquel crossover entre Supergirl, The Flash y la mencionada del arquero Oliver Queen, estrena su propia aventura. En el papel, Kate Kane (Ruby Rose), prima de Bruce Wayne y, por tanto, del Hombre Murciélago. La joven regresa a Gotham tras una larga ausencia dispuesta a ocupar el puesto que hace tres años dejó vacío el justiciero enmascarado.



Cinco más: Décima temporada de The Walking Dead (Fox), tercera temporada de Supergirl (HBO), el estreno de Bad Banks (AMC), cuarta y última temporada de Mr. Robot (Movistar Series) y tercera temporada de Get Shorty (HBO).

‘The Good Doctor’ (8 de octubre, AXN)



El doctor Shaun Murphy y todo el equipo médico del San Jose St. Bonaventure Hospital regresan a AXN con una tercera temporada en la que se abren nuevos horizontes para este genio de la medicina con autismo. Interpretado por un magnífico Freddie Highmore, Shaun se ha hecho un hueco en el corazón de los espectadores y parece que también en el de su compañera, la doctora Carly, a la que acabó (¡ATENCIÓN SPOILER!) pidiéndole una cita al final del último episodio emitido hasta ahora. Un paso más en su evolución como personaje que, además, abrirá la posibilidad de disfrutar más de la actriz Jasika Nicole (Astrid en Fringe).



Dos más: Segunda temporada de All American (HBO) y estreno de Héroes invisibles (Filmin).

‘La guerra de los mundos’ (11 de octubre, Movistar+)



La de H. G. Wells es una de esas historias a las que siempre es interesante volver. Más aún cuando se hace en formato miniserie de tres episodios y con el sello de la BBC. Ambientada en la Inglaterra de 1906, los protagonistas son George (Rafe Spall) y Amy (Eleanor Tomlinson), una pareja que tendrá que aparcar su decisión de iniciar un proyecto común para volcarse en uno aún más importante: sobrevivir. Además de Spall y Tomlinson, en el reparto se encuentran Robert Carlyle como el astrónomo y científico Oglivy y Rupert Graves dando vida Frederick, hermano del George.



Dos más: Segundas temporadas de Legacies (HBO) y Amor ocasional (Netflix).

‘Veronica Mars’ (15 de septiembre, TNT)



Vuelven Veronica Mars, Neptune y una buena parte de los personajes a los que más cariño tienen unos fans que fueron capaces de pagar de su propio bolsillo -crowdfunding mediante- la película de 2014 por el simple placer de volver a ver a Kristen Bell interpretar a esta detective. En esta ocasión quien la ha rescatado, para una cuarta temporada, ha sido Hulu. A España llega algo después de la mano de TNT. Por delante, ocho capítulos para encontrar al o los culpables de las bombas colocadas en Neptune y con una trama de corrupción y drogas en la que anda metido J. K. Simmons de por medio. Además de Bell, Rob Thomas ha contado con Jason Dohring (Logan Echolls), Francis Capra (Eli ‘Weevil’ Navarro), Percy Daggs III (Wallace) y, por supuesto, Enrico Colantoni (Keith Mars).

‘Vida perfecta’ (18 de octubre, Movistar+)



Las buenas críticas y la polémica -lejana en el tiempo- preceden a la serie de Leticia Dolera para Movistar+. Un proyecto muy personal en el que coloca el objetivo de la cámara en la vida de tres mujeres, María, Cristina (Celia Freijeiro) y Esther (Aixa Villagrán), que pasan de los 30 y que están atravesando momentos cruciales en sus vidas. Cada una el suyo y a su manera. Vida perfecta está creada por Dolera, quien además interpreta a María, y Manuel Burque.



Cinco más: Segundas temporadas de Las casa de las flores (Netflix), The Purge (Amazon Primer Video) y Baby (Netflix) y los estrenos de Living With Yourself (Netflix) y Modern Love (Amazon Prime Video).

‘Watchmen’ (21 de octubre, HBO)



La novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons salta al mundo de las series de la mano de Damon Lindelof (The Leftovers), quien ya ha avisado a fans y no fans del original que no va a adaptar el original tal cual sino que cogerá su universo para hacer su propia historia. Con The Leftovers acabó haciendo una gran serie tras despegarse del libro, así que cuenta con ese voto de confianza tan necesario en estos casos. Se sabe poco de lo que contará la que es, sin duda, la serie más esperada de los estrenos de otoño salvo que los superhéroes están proscritos y que aparece en Doctor Manhattan. En cuanto a quiénes participan, los fichajes más sonados y reconocidos han sido los de Regina King, Don Johnson y Jeremy Irons.



Tres más: El estreno de Prodigal Son (TNT), tercera temporada de Chicago Med (TNT) y la sexta temporada de Candice Renoir (Paramount).

‘Pennyworth’ (25 de octubre, Starzplay)



Alfred, el eterno mayordomo de los Wayne y quien se hizo cargo del pequeño Bruce cuando sus padres murieron, tuvo un pasado antes de entrar a servir a esta familia de millonarios. Poco se sabe de él y su juventud. De origen británico, Pennyworth se mete de lleno en los años en los que era un joven de buen humor y resolutivo que intentaba reinsertarse en la vida civil tras una década en las Fuerzas Especiales del Aire del Ejército Británico. Jack Bannon da vida a Alfred Pennyworth. De Batman no hay ni rastro y, si se entra en la serie desconociendo la conexión entre su protagonista y el héroe de Gotham o los nombres de sus padres, nada hace sospecharlo.



Tres más: Segunda temporada de El método Kominsky (Netflix), sexta temporada de BoJack Horseman (Netflix) y temporada 21 de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (Calle 13).

‘1994’ (29 de octubre, Movistar+)



La trilogía del Tangentopoli, el caso que marcó la política italiana de los noventa, toca a su fin con 1994. En esta tercera y última entrega ganará peso Silvio Berlusconi como personaje al que interpreta Paolo Pierobon. Aunque gran parte del grueso de la narración seguirá sobre los hombros de Leo Notte (Stefano Accorsi), que ha servido de hilo conductor durante toda la serie para abordar este caso de corrupción a todos los niveles que sacudió al país transalpino en los noventa. Y junto a él, el exsoldado metido a político Pietro Bosco (Guido Caprino) y la exmodelo Veronica Castello (Miriam Leone).



Dos más: Quinta temporada de Killjoys (Syfy) y estreno de Watergate (Filmin).