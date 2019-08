El grupo SFDK ha denunciado que el festival BioRitme les haya vetado tras la acusación de una mujer y haya "intentado manchar" su nombre. Además, han amenazado con emprender acciones legales contra el festival.

El festival decidió vetar al dúo sevillano y "no volver a contratar al grupo" tras varios desencuentros de la comisión de género de evento con el equipo técnico del grupo, a raíz del concierto que ofreció el pasado viernes 23 de agosto en el Espacio Natural de las Guillerías-Savasona.

Según declaró el festival, aseguran que la agrupación no se sometió a una formación de género que realizaron durante el mismo a todos los participantes porque "el equipo técnico de la banda se negó". Pero la banda declaró que se les informó "solo unos minutos antes" y necesitaban ese tiempo para prepararse para el espectáculo.

Por todo ello, el grupo ha emitido un comunicado donde explican que ellos "jamás" firmaron ningún documento que les obligase a realizar ningún curso o formación antes del concierto y añaden que les sorprendió el "mensaje grabado en el cual se notificara al público asistente que se había cometido una agresión de género durante su actuación".

Finalmente, en el comunicado concluyen explicando que creen que las letras de sus canciones y sus 25 años de trayectoria "se defienden por sí solos".

Zatu: "No creo que tenga que defenderme de nada"

El vocalista de SFDK, Zatu (Saturnino Rey, Sevilla, 1974), publicó en Twitter una serie de mensajes tras el anunciado veto del Festival BioRitme al grupo por herir la sensibilidad de una asistente y negarse a dar una formación de género.

"Me desperté bastante tarde y me encontré Twitter encendido con la película de la censura y eso. No me gusta darle a las cosas más importancia de la que tienen o merecen. Estoy bien pero, me estoy viendo obligado a contaros yo mismo como me sentí y que pasó", escribió en un primer mensaje que pretendía servir de introducción para todos los demás.

"Esto se le hace a una banda con menos recorrido y te la cargas", ha comunicado Zatu en su último vídeo

El cantante comunicó después que grabaría un "vídeo donde se estudiará con lupa cada frase" que dijera "para buscar la fisura" por donde hacerle "daño". "Lo último que me apetecía era entrar en el juego de los medios de comunicación y la carnaza. ¡Que divertido!", remarcó.

El mencionado vídeo se publicó este jueves en su cuenta de Twitter titulado Mi vergüenza (parte 1 y 2), donde explicó su versión de los hechos. "A mi nunca me ofrecieron ninguna información" sobre la parte que ofendió a esa persona. Además, comunicó que estaban intentando manchar el nombre de la banda: "Esto se le hace a una banda con menos recorrido y te la cargas".

Finalmente, el cantante defendió que todo el mundo sabía que "ellos siempre habían estado del lado de los desfavorecidos y en ningún extremo".