El festival de música BioRitme ha decidido "no volver a contratar al grupo SFDK", después de varios desencuentros de la comisión de género de evento con el equipo técnico del grupo a raíz del concierto que ofreció el pasado viernes 23 de agosto en el Espacio Natural de las Guillerías-Savasona, cercano a la localidad de Vic.

En un comunicado emitido en Facebook por el festival, que no quiere hacer más declaraciones -según ha informado a este diario-, aseguran que la agrupación no se sometió a una formación de género que realizaron durante el mismo a todos los participantes porque "el equipo técnico de la banda se negó". Público también ha contactado con el grupo SFDK, cuyos artistas no tienen previsto realizar un comunicado por el momento. Sin embargo, desde su departamento de producción aseguran que se negaron a esta formación porque se les notificó "solo unos minutos antes" de su concierto, y requerían de ese tiempo para prepararse para la actuación.

Además, también defienden que no se les notificó sobre esta formación en el momento de la contratación o antes del festival. Tras este primer incidente, durante el concierto una mujer se dirigió al Punto Lila, lugar dispuesto para asistencia en caso de percibir y recibir actitudes o acciones sexistas, donde manifestó que las letras del grupo "estaban hiriendo su sensibilidad", según explica el comunicado.

En reacción a esta notificación y la solicitud de la mujer para contactar con el grupo, la comisión de género trató de encontrarse con SFDK "para comunicarles los hechos y trasladarles la necesidad de la formación previa". Sin embargo, desde el festival defienden que "los mánagers del grupo cuestionaron, ridiculizaron y deslegitimaron la comisión de género" y negaron la posibilidad de que esta pudiera contactar con los artistas.

Por su parte, desde el equipo de SFDK alegan que en ese momento no se les informó concretamente sobre qué persona se había sentido ofendida, ni por qué fragmento, canción o letra en concreto.

Finalmente, en contactos posteriores al festival, el texto recoge que el equipo técnico del grupo solo cambia de postura cuando se le informa de la decisión de difundir dicho comunicado, accediendo entonces a una charla entre artistas y comisión. Sin embargo, BioRitme puso fin al diálogo y mantuvo firme su decisión de emitir el texto por "la necesidad de visibilizar el conjunto de situaciones y el grado de violencia del momento".