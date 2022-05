Jake Daniels, primer futbolista profesional en activo de Reino Unido en anunciar su homosexualidad públicamente

Jake Daniels, canterano del Blackpool FC, es el primer futbolista profesional masculino en activo del Reino Unido en declararse públicamente homosexual. El joven delantero de 17 años ha decidido hablar de su orientación sexual a través de un comunicado.

El jugador ha reconocido que no ha sido fácil para él tener que esconderse durante todos estos años e incluso ha llegado a afirmar que en algunos momentos pensó que sería algo temporal. "Quería evitar el dolor. Pensaba que el fútbol y la homosexualidad eran incompatibles", afirma. "Me planteé la posibilidad de contarlo cuando ya me hubiera retirado, pero eso habría supuesto vivir una mentira", ha continuado.

Jake Daniels: "Quiero ser un modelo a seguir haciendo esto"

Daniels es consciente de que la idea de "hombre masculino" es muy importante en el mundo futbolístico y que ser gay puede entenderse como una debilidad e incluso puede alejar a las marcas y promociones. "Soy consciente de que habrá una reacción a esto y parte de ella será homofóbica, tal vez en un estadio y en las redes sociales", explica.

Para ser precisos, Daniels es el segundo jugador de la historia del fútbol profesional inglés en comunicar públicamente que es homosexual. El primero fue Justin Fashanu, hace más de 30 años, en una época en la que la homosexualidad estaba especialmente mal vista y perseguida. Fashanu había sido el primer jugador de fútbol negro por el que se pagó casi un millón de euros al ser transferido al Nottingham Forest de Brian Clough en agosto de 1981. Sin embargo, pese a su éxito como goleador incuestionable de la Premier League, terminó suicidándose tras pasar años excluido por diferentes clubes y presionado por la prensa del momento por su condición sexual.



"Quiero ser un modelo a seguir haciendo esto para que cualquiera sepa que, si quiere, puede salir del armario", dice Daniels. El jugador ha querido agradecer el apoyo recibido desde el primer momento por todo su entorno, especialmente por su hermana y su madre, que fueron las primeras en saberlo.

Blackpool: "Es vital que el fútbol lidere la eliminación de cualquier forma de discriminación y prejuicio"

El canterano ha marcado 30 goles esta temporada y ha debutado recientemente con el primer equipo. Los mensajes de apoyo para respaldar a la joven promesa no han tardado en aparecer: "Apoyamos a Jake y creemos que el fútbol es para todos. Los clubes y las comunidades son más fuertes cuando todos se sienten bienvenidos, dentro y fuera del campo. Depende de todos nosotros hacer que eso suceda, por lo que todos debemos hablar en contra discriminación y en apoyo de la comunidad LGBTQ+", han comunicado desde la Premier.

También su equipo, el Blackpool, ha querido transmitirle su apoyo: "Es vital que todos promovamos un entorno en el que las personas se sientan cómodas siendo ellas mismas, y que el fútbol lidere la eliminación de cualquier forma de discriminación y prejuicio". En la misma línea, también algunos compañeros de profesión le han dedicado unas palabras. "Increíble coraje y valentía Jake", tuiteaba el portero David De Gea. Se trata de un hecho no sólo histórico para las personas LGBTQ+, cuya pertenencia es tabú en el mundo del fútbol profesional masculino.