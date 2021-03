Gabilondo se compromete "solemnemente" a no tocar la fiscalidad y pide a Ayuso que "no insulte"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido de nuevo "solemnemente" a no tocar la fiscalidad en la región y ha pedido a la presidenta autonómica que "no insulte", después de haberle llamado "mentiroso". "Me comprometo solemnemente a no tocar la fiscalidad durante estos dos años. No voy a tocar el impuesto de sucesiones. La cuestión es que hay que hacer un gran pacto fiscal en toda España para reequilibrar, pero en este momento Madrid es una comunidad rica y tiene recursos y va a tenerlos", ha insistido Gabilondo en una entrevista con Antena 3, recogida por Europa Press. Por ello, después de que ayer Ayuso acusara a Gabilondo de mentir al decir que no quiere subir impuestos, le ha pedido a la presidenta madrileña que "deje de insultar" y ha indicado que él no va a entrar en eso. Busca un "gobierno serio, de verdad" y no uno que "ha fracasado" porque Cs eligió al PP. "No se puede volver a un gobierno de fracaso", ha lanzado.