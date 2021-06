Bassa: "No se ha acabado nada"

Dolors Bassa ha reivindicado la libertad y la autodeterminación de Catalunya al salir indultada de la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona): "No se ha acabado nada", ha asegurado. "Nuestros ideales son los mismos. Derechos, libertades y derecho de autodeterminación para nuestro pueblo", ha mantenido en su discurso ante las personas que la han recibido al salir de prisión. Bassa ha citado los versos de Miquel Martí i Pol "Som on som, perquè tot està per fer i tot es possible" (estamos donde estamos porque todo está por hacer y todo es posible). Se trata del mismo poema que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usó para empezar su conferencia del lunes en el Liceu de Barcelona.