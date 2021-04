Israel suspende el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre con más del 50% de la población inmunizada

El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, ha anunciado que a partir del domingo ya no será obligatorio usar mascarilla al aire libre en el país. Edelstein ha comunicado a través de un comunicado que ha tomado la decisión basándose en las recomendaciones de expertos. "Las mascarillas están destinadas a protegernos contra el coronavirus", por lo que "después de que los expertos de la salud llegaran a la conclusión de que ya no son necesarias al aire libre", decidió "permitirlo de acuerdo a su recomendación". "El nivel de e morbilidad en Israel es muy bajo gracias a nuestra exitosa campaña de vacunación y, por lo tanto, podemos relajar más restricciones", ha continuado el responsable de la cartera de Salud, informa The Jerusalem Post. Actualmente Israel registra solo alrededor de 200 contagios nuevos diarios, los hospitalizados en estado grave son poco más de dos centenares y los pacientes activos no alcanzan los 3.000, una cifra muy baja en comparación a las decenas de miles de enfermos con el virus que llegó a haber meses atrás. Más de 5,3 millones de israelíes -de una población de unos nueve millones de habitantes- han recibido por lo menos una dosis de la vacuna, y en torno al 53% está inoculado con ambas inyecciones.