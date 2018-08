La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que la nueva política de equipaje que Ryanair aplicará desde noviembre es "abusiva" e "incumple la normativa en vigor aplicable", por lo que ha transmitido su "disconformidad" a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y ha solicitado al organismo que la valore.

A partir de noviembre Ryanair cobrará por el equipaje de mano de hasta diez kilos (55x40x20), que hasta ahora era gratuito, entre seis y diez euros, por lo que solo podrán llevar una maleta personal que quepa debajo del asiento, limitando el equipaje de mano de mayor tamaño a los clientes con billete 'priority'.

Así, cobrará 8 euros por bulto que no exceda los 10 kg que deberá facturarse antes de pasar por los controles de seguridad pues de no hacerlo cobrará en la puerta de embarque 25 euros y se bajará a la bodega. Para subirla a cabina habrá que pagar 6 euros por el servicio 'priority' en el momento de hacer la reserva. Tan solo permitirá viajar gratuitamente con un bulto pequeño, bolso, maletín o mochila que no exceda los 40x20x25.

Vista de unos mostradores de la compañía aérea Ryanair en el Aeropuerto de Baja Renania en Weeze. EFE/ Sascha Steinbach

Desde la OCU se considera que esta política incumple la Ley de Navegación Aérea, y en concreto su artículo 97, en el que se establece que "el transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente del número de bultos, y volumen que fijen los Reglamentos".

Según la normativa, el exceso de peso "será objeto de estipulación especial" y "no se considerará equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo". Además, recuerda la OCU, la norma obliga al transportista "a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los aeropuertos".

"Únicamente podrá denegarse el embarque de estos objetos y bultos en atención a razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, en relación con las características de la aeronave", recoge la norma.

Pasividad en las indemnizaciones

Por otro lado, la OCU recuerda que ya tiene en marcha una acción judicial contra Ryanair, ante "la pasividad y la falta de cumplimiento" por parte de la compañía para indemnizar a todos los usuarios afectados por retrasos y cancelaciones con motivo de las huelgas convocadas este verano.

Finalmente, anima a todos los usuarios afectados por las huelgas de Ryanair a unirse a esta acción pues reclamar, asegura la OCU, "es la única manera de defender los derechos y de luchar contra los repetidos abusos y malas prácticas que la compañía está llevando a cabo con sus clientes".