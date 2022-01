El Gobierno movilizará en la primera mitad del año 24.600 millones de euros de los fondos de recuperación

El Gobierno sacará a concurso en la primera mitad del año proyectos por valor de 24.600 millones de euros financiados por los fondos de recuperación de la Unión Europea. Unos 2.600 millones corresponden a remanentes sin ejecutar de 2021, según fuentes gubernamentales citadas por Europa Press y Reuters.

Las empresas, incluyendo las pymes, serán las principales destinatarias con más de 16.500 millones de euros. También los ayuntamientos serán actores clave en el primer semestre de 2022 con más de 6.000 millones de euros, destacan las fuentes.

Serán las convocatorias y licitaciones del Plan de Recuperación ligadas a la transición energética las que mayor volumen de fondos acapararán, con un total de 7.421 millones de euros -el 30% de los fondos-, seguidas de las vinculadas a la movilidad sostenible, que aglutinará 7.223 millones de euros -el 29,3%-. Asimismo, destaca el área de digitalización, crecimiento y competitividad industrial, que suman más de un 20% de las nuevas convocatorias, con unos 8.100 millones de euros, recoge Europa Press.

Después de Italia, España es el segundo mayor beneficiario de la caja de 750.000 millones de euros creada para ayudar a los 27 países de la UE a recuperarse de la pandemia de la covid, con una asignación total de 70.000 millones de euros. El Gobierno ha depositado grandes esperanzas en que los fondos refuercen su economía y había previsto que el despliegue fuera más rápido, por lo que proyectó una tasa de crecimiento del PIB para 2021 del 6,5%, aunque finalmente se situó en el 5%, la mayor tasa en 21 años.

El Gobierno sostiene que se dan muy buenas condiciones para las perspectivas de crecimiento de la economía -para la que proyecta un alza del PIB del 7% en 2022- y para la creación de empleo, gracias a la velocidad de crucero que alcanzarán las reformas e inversiones incluidas en el Plan, cuyo impacto se espera mantener durante 3 años o más. Para ello, el Ejecutivo mantiene su intención de presentar una adenda al Plan de Recuperación en la que se incluirán los préstamos a solicitar por el país.

A 29 de enero de 2022, se han publicado un total de 534 convocatorias por valor de 19.708 millones de euros, de las que 325 corresponden a la Administración General del Estado -16.700 millones- y el resto corresponden a las comunidades autónomas -3.000 millones-. Del total de convocatorias publicadas, hay 303 por importe de 5.273 millones que están cerradas y están adjudicadas o en fase de adjudicación, mientras que 187 siguen abiertas por valor de 7.734 millones de euros.

Justo este lunes se ha conocido que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha felicitado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "cumplimiento satisfactorio" de los primeros 52 hitos del Plan de Recuperación, lo que ha posibilitado, asegura, el desembolso de 10.000 millones de euros a España en 2021. Además, alaba la "calidad" del Plan y la "excelente cooperación" de España con la Comisión y espera que sigan las reformas, destacando de entre estas, la reforma del mercado laboral.

Y es que el desembolso de 12.000 millones de euros en ayudas del fondo de recuperación para España previsto para mediados de 2022 depende en gran medida de una de las reformas más importantes del mercado laboral que el Gobierno se ha comprometido a acometer con la Comisión Europea y que debe convalidar este jueves en el Congreso de los Diputados.

A falta de escasos días para su votación y sin tener atados los apoyos necesarios para sacarla adelante, el Gobierno prefiere no entrar en especulaciones de qué pasaría si finalmente la norma no es convalidada por el Parlamento. Así, el Ejecutivo mantiene su posición de que no contempla ningún otro escenario que el de la convalidación de la reforma acordada en diciembre con empresarios y sindicatos, por lo que ha vuelto a apelar a la responsabilidad de todos los grupos del arco parlamentario para que la nueva normativa salga adelante.