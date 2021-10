La incertidumbre por Evergrande eleva el temor a una oleada de impagos en el sector inmobiliario chino

El temor por el creciente riesgo de impagos de deuda entre las promotoras inmobiliarias chinas minó el martes el ánimo de los inversores, tras una serie de nuevas rebajas de la calificación crediticia y ante la incertidumbre sobre el destino del grupo China Evergrande, que intenta conseguir fondos mediante la venta de activos.

Evergrande se enfrenta a uno de los mayores impagos de la historia del país, al tener que lidiar con más de 300.000 millones de dólares de deuda. El mes pasado, la empresa dejó de pagar los intereses de dos tramos de bonos denominados en dólares.

El posible colapso de uno de los mayores prestatarios de China ha desencadenado la preocupación por los riesgos de contagio en el sector inmobiliario de la segunda economía mundial, con sus endeudados pares afectados por rebajas de calificación ante la inminencia de las fechas de impago.

El lunes, Evergrande solicitó la suspensión de la cotización de sus acciones a la espera de un anuncio sobre una importante operación. Evergrande Property Services Group también solicitó una interrupción en referencia a "una posible oferta general" de acciones de la empresa. El diario chino Global Times, respaldado por el Estado, dijo que Hopson Development sería el comprador de una participación del 51% en el negocio inmobiliario por más de 40.000 millones de dólares de Hong Kong (5.100 millones de dólares), citando otros informes de medios no especificados.

Evergrande declinó hacer comentarios antes de un anuncio oficial, mientras la cotización de las acciones de la empresa seguía suspendida el martes.

Entrada del complejo Hopson en Shanghai. — ALEX PLAVEVSKI / EFE/EPA

Mientras los inversores esperaban la confirmación de la desinversión de Evergrande, el promotor chino Sinic Holdings se convirtió en el último en recibir una rebaja de Fitch Ratings por la incertidumbre sobre el reembolso de sus bonos de 246 millones de dólares con vencimiento el 18 de octubre. Fitch recortó la calificación de riesgo de incumplimiento de emisor a largo plazo de Sinic a "C" desde "CCC", lo cual se produjo después de que la empresa anunciara que algunas filiales no han pagado los intereses de los acuerdos de financiación en la China continental, dijo Fitch en su informe del martes.

S&P Global Ratings también rebajó la calificación de la empresa, afirmando que había sufrido "un grave problema de liquidez y que su capacidad de servicio de la deuda prácticamente se ha agotado". Añadió que era probable que la empresa incumpla sus obligaciones con vencimiento el 18 de octubre. Sinic rechazó comentar las rebajas de calificación.

"Desde la crisis de Evergrande, los inversores están más preocupados y centrados en la capacidad de reembolso de las promotoras chinas", dijo Thomas Kwok, jefe de negocios de renta variable de Hong Kong CHIEF Securities. Los problemas de liquidez han aumentado porque muchas promotoras no han podido emitir nueva deuda para refinanciarse, así como porque su capacidad para obtener dinero en efectivo de la venta de propiedades ha disminuido debido a la nueva normativa, dijo. "Esto será un círculo vicioso para las promotoras que no sean lo suficientemente fuertes, porque no hay suficiente liquidez en el mercado para todos".

Impacto en el mercado

Los 5.000 millones de dólares que Evergrande probablemente obtenga de la venta de participaciones en su filial, según los medios, cubrirían teóricamente sus pagos de bonos casi vencidos en el extranjero a corto plazo.

Tiene 500 millones de dólares en cupones de bonos que vencen a finales de año, seguidos de un vencimiento de bonos de 2.000 millones de dólares en marzo.

Distintos analistas han dicho que el posible acuerdo con Evergrande indica que la empresa sigue trabajando para cumplir sus obligaciones. Pero cualquier venta de sus activos aumentaría la preocupación por el resto del sector inmobiliario chino y la economía en general.

Los bonos denominados en dólares de la constructora china Fantasia Holdings perdieron casi la mitad de su valor de mercado en una venta masiva el lunes, después de que dijera que no había podido realizar a tiempo un pago de deuda de 206 millones de dólares en el mercado internacional. En un comunicado, la promotora inmobiliaria dijo que evaluará el posible impacto del impago en las condiciones financieras del grupo.

Un índice de deuda de alto rendimiento de China, en el que predominan las promotoras emisoras, alcanzó su nivel más bajo desde la caída por la pandemia en 2020, y ha perdido casi un 20% desde mayo, mientras que los índices comparables de Estados Unidos y Europa han subido.

Los mercados asiáticos caían por tercera sesión consecutiva el jueves, ya que los problemas de Evergrande se sumaban a las preocupaciones de los inversores por el aumento de la inflación y la ralentización del crecimiento mundial, mientras que en Hong Kong los pares de la promotora se veían sometidos a una nueva presión.

Un índice de seguimiento de los valores inmobiliarios cotizados en Hong Kong, caía un 2,95% el martes, frente a una ganancia del 0,3% en el índice de referencia local.

Las acciones de Guangzhou R&F Properties y Sunac China Holdings caían un 8% cada una, mientras que el yuan en el extranjero también estaba bajo presión. Las acciones de la unidad de vehículos eléctricos de Evergrande bajaban después de haber subido el lunes. Los bonos denominados en dólares de Evergrande han subido ligeramente en los últimos días, pero siguen en niveles complicados por debajo de los 30 centavos de dólar.