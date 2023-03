Sabadell asegura que "no tiene exposición al Credit Suisse y que está bien financiado

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha descartado repercusiones en el sistema bancario español por las crisis protagonizadas la semana pasada por Credit Suisse y Silicon Valley Bank: "No tiene sentido pensar que pueda tener alguna repercusión". Lo ha dicho este miércoles en un encuentro con la prensa junto al consejero delegado, César González-Bueno, antes de la junta de accionistas de la entidad que se celebrará este jueves en Alicante.

Los responsables de la entidad han asegurado el miércoles que el Sabadell cuenta con niveles saneados de capital y liquidez para protegerse contra las tensiones del mercado y no tiene exposición al banco suizo Credit Suisse. "No tenemos ninguna exposición", ha asegurado a los periodistas el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, sin dar más detalles.

González-Bueno ha explicado que "los bancos se mueren por problemas de solvencia que en el último momento se convierten en problemas de liquidez", ya que cuando el mercado anticipa estos problemas de solvencia, retira el capital. A finales de 2022, Sabadell terminaba con un ratio de capital de nivel 1 fully-loaded, la medida más estricta de solvencia, del 12,54% y con un ratio de cobertura de liquidez del 234%.

El consejero delegado ha insistido en que todas las ratios de la entidad son correctas y que la caída en bolsa de la semana pasada se debió a que "no había dado tiempo" de mirarlas. Desde el inicio de la crisis bancaria, las acciones de Sabadell han caído un 18,7%. El miércoles, las acciones de Sabadell bajaban un 2,5%, aunque han subido un 19% desde principios de año.



Por su parte, Josep Oliu ha subrayado que los mercados "no tienen razón para temer nada" y ha destacado las posiciones de solvencia, liquidez y diversificación de riesgos de la entidad. Ha señalado que los bancos españoles no tienen los problemas de liquidez que provocó la quiebra de la entidad estadounidense y ha sentenciado que "esto no afectará".

Sobre la crisis de Credit Suisse, ha celebrado la reacción del Banco Central Europeo, que mantuvo la subida prevista de los tipos de interés y que no modificará los dividendos previstos de los bancos españoles.

Junta de accionistas

Banco Sabadell propondrá en su junta general de accionistas la reelección de su presidente, Josep Oliu, y el nombramiento como consejero independiente de Pere Viñolas, actual consejero delegado de la socimi Colonial, en sustitución de Anthony Frank Elliot Ball, que presentó su renuncia.

Viñolas es es consejero delegado de la inmobiliaria Colonial desde 2008. Con anterioridad fue subdirector general de la Bolsa de Barcelona, director general de Filo, consejero delegado del Grupo Financiero Riva y García, presidente del Instituto Español de Analistas Financieros en Cataluña y presidente en España de Urban Land Institute.

Además, Sabadell también someterá a votación de los accionistas la reelección de Aurora Catá Sala como consejera independiente; de María José García Beato como consejera otra externa y de David Vegara Figueras como consejero ejecutivo. También se propondrá la ratificación y nombramiento de Laura González Molero como consejera independiente.