Acaban de anunciar el nacimiento de Alianza Verde, el nuevo partido ecologista dentro de Unidas Podemos, ¿por qué habéis decidido crear este espacio?

En Unidas Podemos el ecologismo está desde sus inicios. Desgraciadamente con la fractura de Equo, cuando parte del partido decidió irse con Errejón, ese espacio perdió esa organicidad. El ecologismo es parte del ADN de Unidas Podemos y simplemente lo estamos rehaciendo en un proceso de reconstrucción.

Ustedes acaban de formar un partido verde, Más País pone énfasis en el discurso ecologista, también el PSOE. Incluso algunos partidos de corte regionalista empiezan a intentar responder a estas preocupaciones, ¿qué ha cambiado en España para que la izquierda tenga tanto interés en el ecologismo?

"Reto a que alguien me diga alguna iniciativa de la derecha a favor del medio ambiente"

Eso es bueno, que aumente la preocupación por estos temas es algo positivo. La crisis climática en la que estamos inmersos es brutal y eso puede tener algo que ver. Hace unos años, cuando decidimos dar el paso del ecologismo a la política, las cuestiones verdes estaban ausentes en el debate político y creo que hemos hecho un trabajo importante para que eso cambie. Hay que recordar que gracias a la alianza dentro de Unidas Podemos se consiguieron los mejores resultados de la historia para una formación ecologista. Equo consiguió tres diputados y presencia en decenas de ayuntamientos como el de Madrid, lo cual hizo que realmente las iniciativas de corte verde tuvieran un impulso importante. Algo ha cambiado, en parte porque la crisis ecológica es evidente, pero en parte porque el trabajo que hemos hecho durante años ha dado resultados.

La fundación del partido llega después de un año en el que Más País ha tratado de afianzarse como partido verde nacional, ¿ha influido esta realidad en vuestra decisión?

No. Si miras la hemeroteca verás que, cuando Equo se rompe porque decide ir con Errejón, muchos nos quedamos con Unidas Podemos y ya entonces anunciamos que íbamos a reconstituir este espacio. Desgraciadamente después de aquello vinieron inmediatamente elecciones, formación de Gobierno y pandemia. Es decir, no hemos tenido la tranquilidad para poder ponerlo en marcha. Tampoco tiene que ver con las elecciones de Madrid, de hecho estaba ya hablado con Pablo Iglesias.

La noticia se conoció cuando Iglesias aún estaba al frente de Unidas Podemos, ¿tiene el respaldo de Belarra y de Díaz?

Sí, lo hemos hablado en la mesa confederal de Unidas Podemos y hay un apoyo de todo el espacio a este proyecto. Por supuesto que está hablado con Ione Belarra y con Yolanda Díaz. En ningún caso tomaríamos una iniciativa de este tipo si no tuviéramos el respaldo del conjunto del espacio. Todo el mundo en Unidas Podemos entiende que es imprescindible recuperar ese espacio verde y este es un buen momento.

¿Su formación va a entrar dentro del grupo de Los Verdes europeos?

De momento vamos a constituirnos y crecer con políticas en las instituciones en las que nosotros estamos. A partir de ahí, haremos los contactos necesarios para cuando sea oportuno podamos dar el salto al partido verde europeo.

¿Sería una contradicción que hubiera dos partidos españoles dentro de Los Verdes?

Ya los hay. Está Esquerra Verda y Catalunya en Común también ha pedido la entrada, además de Equo. Por tanto hay más de un partido ya. En un principio, nosotros eso no lo vemos problemático.

¿En algún momento se planteó impulsar una formación al margen de Podemos y únicamente verde?

"En España, el voto verde puro es minoritario"

Este es un partido únicamente verde, lo que pasa es que nosotros tenemos la experiencia desde 2011, cuando encabecé la candidatura de Equo sin confluencia. Sé que en España el verde es fundamental para articular el voto, pero creo que el voto verde puro es minoritario. Es decir, se valora cómo parte del voto, pero con otros ejes como el social o el económico. El nuestro es un partido independiente que va a estar en el espacio en el que más ha sabido confrontar con el poder para cambiar las cosas, que es Unidas Podemos.

¿Qué peso va a tener el partido dentro de Unidas Podemos?

Va a tener un peso cualitativamente importante, aunque cuantitativamente un proyecto que acaba de empezar como este siempre sea pequeño.

¿Qué nombres le van a acompañar?

La Ejecutiva va estar compuesta por seis personas con un origen personal y profesional variado, aunque todos tenemos en común el haber militado en el ecologismo político. Estará conmigo Carmen Molina, que diputada en el parlamento andaluz; Julià Álvaro, que fue secretario general de la consejería de medio ambiente en el Gobierno de València; Fernando Rodrigo, que proviene del sindicalismo; Carmen Tejero, que es nuestra ligazón con la historia de Los Verdes; y Beatriz del Hoyo, que es el vínculo más joven.



Justo hace 10 años fundó Equo, ¿por qué abandonó el partido? ¿Qué diferencias tiene con su nuevo partido?

"El ecologismo tiene que estar aliado a la izquierda y eso es fundamental"

Equo tuvo sus mayores éxitos con Unidas Podemos y cuando se decidió abandonar este espacio, donde se consiguió la mayor representación, a mi me pareció que se cometía un error grave. Con quién de alias es una cuestión importante. Nosotros no ponemos líneas rojas en las alianzas, pero creemos que el ecologismo tiene que estar aliado a la izquierda y eso es fundamental. No nos creemos el discurso de que el ecologismo no es ni de izquierdas ni de derechas. Reto a que alguien me diga alguna iniciativa de la derecha a favor del medio ambiente, lo que yo veo en mi día a día en el Congreso es negacionismo y oposición frontal a cualquier medida que sirva para avanzar hacia la sostenibilidad.

Para nosotros es importante estar en un espacio federal y común, porque consideramos que esta política de alianzas de Mas País de tener aliados regionalistas es desde el punto de vista ecologista muy vulnerable porque esos partidos priorizan sus intereses regionales al medio ambiente. Hay cuestiones de forma, de alianzas y de fondo que nos hacen estar convencidos de la necesidad de un espacio claramente en la línea de otros partidos Verdes europeos que apuestan por una línea ecosocial.

¿Qué relación van a tener con otras formaciones verdes de corte más regionalista como Esquerra Verda o Compromís?

Con Urtasun (Esquerra Verda) tengo buena relación porque es una de las personas que estuvo desde el nacimiento de Equo. Tenemos buena relación y mantenemos un contacto permanente de colaboración. Nosotros no vamos a establecer líneas rojas y vamos a tener políticas de colaboración con todos los partidos, porque nuestra prioridad es avanzar frente a todos los elementos que generan la crisis climática.

Con la Ley de Cambio Climático ya aprobada, ¿cuál sería el primer reto del partido?

Que la Ley esté aprobada tampoco quiere decir que hayamos resuelto el problema. No es el final, sino el comienzo. Ahora hay que poner en marcha todas las iniciativas: las zonas de bajas emisiones, los planes de eficiencia y rehabilitación de edificios, la electrificación del transporte, la defensa de la biodiversidad... Queda mucho por hacer.

¿Cómo se articulará el partido en las Comunidades Autónomas?

Una vez que hemos articulado el partido a nivel nacional, el siguiente paso es poner en marcha la presencia territorial. Vamos a ir conformando las estructuras para ir creciendo.

Antes de ser diputado fue director de Greenpeace, ¿qué le diría el López de Uralde activista al López de Uralde político que hoy está en el Congreso?

Seguramente le diría que no perdiera la fuerza y el impulso que le ha movido estos años. Creo que esa fuerza ha dado lugar a muchas iniciativas que están ahí. Cuando uno mira para atrás, creo que la decisión que tomamos hace años de trabajar para que el ecologismo estuviera presente en la política española fue correcta. Más allá de las discrepancias que hoy pueda haber, lo relevante es que estamos en un nivel muy superior en cuanto a la importancia que se le está dando a la crisis climática en el debate político. Eso es lo importante.