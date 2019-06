El dalái lama saca su vena más machista

El dalái lama, uno de los líderes espirituales más importantes y reconocibles del mundo, ha vuelto a sacar su vena más machista y polémica. En una entrevista en la BBC, el que fuera Premio Nobel de la Paz en 1989 ha defendido que una mujer podría ocupar su puesto, pero, ha recalcado que esta debería ser "atractiva".

Cuestionado por la entrevistadora, la periodista Rajini Vaidyanathan, sobre si no creía que ese comentario pudiera ser considerado ofensivo, el dalái lama, a punto de cumplir 84 años, incidió entre risas y haciendo una mueca en que "ella (su posible sucesora) debería ser atractiva. Si no, creo que la gente preferiría no ver su cara".

Aunque durante su conversación con la reportera de la BBC también defendió que apoya los derechos de las mujeres y la igualdad salarial en el trabajo, no es la primera vez que el dalái lama actual, el decimocuarto, se pronuncia de esta forma sobre la mujer. Ya en 2015, de nuevo en declaraciones a la cadena británica, Tenzin Gyatso defendió que "si viene una dalái lama, entonces esa mujer debe ser muy atractiva, de otro modo no sirve de mucho". Un mensaje que también repitió en público durante un viaje al estado de Arunachal Pradesh (noreste de India) en 2017.

En la entrevista con la BBC, el líder budista también se posicionó en contra del brexit: "Soy un admirador del espíritu de la Unión Europea", afirmó. Y a continuación volvió a dejar una respuesta para la polémica. Preguntado por la migración y las miles de personas que tratan de alcanzar territorio europeo, el dalái lama defendió que los países de la UE deberían acoger refugiados y educarlos para luego devolverlos a sus países de origen ya que, según dijo, sólo un número limitado debería permanecer en Europa.

Interpelado sobre ello por la entrevistadora, Tenzin Gyatso, exiliado en India desde 1959, reiteró su posición: "Si es un número limitado está bien. ¿Pero que toda Europa eventualmente se convierta en un país musulmán? Imposible. O un país africano. También es imposible", respondió, antes de añadir: "Ellos mismos saben que están mejor en su propia tierra. Es mejor mantener Europa para los europeos".

El dalái lama también tuvo palabras sobre Donald Trump. "Sus emociones son demasiado complicadas", comentó sobre el presidente de Estados Unidos. "Un día dice algo y al día siguiente dice otra cosa. Creo creo que tiene una falta de principios morales. Cuando llegó a la presidencia, decía ‘América primero’. Eso está mal. América debe asumir la responsabilidad global”, concluyó.