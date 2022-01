La frontera entre Colombia y Venezuela se calienta por las disputas armadas entre el ELN y desertores de las FARC dedicados al narco

Señores, no más guerra en Arauca

El 7 de enero, Wola (Washington Office on Latin America) organizó por zoom un panel sobre Arauca. Harta de la guerra, la joven campesina Mayerly Briceño González tomó la palabra.



Mi voz viene desde la voz de los campesinos, la voz de las mujeres y de los jóvenes de este departamento. No mentimos. Estamos con mucho miedo, hoy, pensando en un día que nos genera tanta desesperanza. Y analizando.



Yo tengo 25 años y durante toda mi vida no he hecho más que vivir en medio del conflicto y de todas las situaciones problemáticas que tiene este departamento. Cuando yo era una niña, hace 13 años, nosotros vivimos una situación similar.



Quizás en ese momento no entendía la magnitud de lo que sucedía. No entendía por qué mi familia había tenido que salir de su territorio sin nada, con lo que teníamos puesto y desplazarnos. No entendía qué sucedía. No entendía por qué teníamos, muchas veces, que escondernos, por qué no podíamos movernos de las escuelas y por qué, de un momento a otro, había enfrentamientos.



El problema de la guerra es que, cuando está tan presente, ya hace parte de la cultura y de la vida diaria. A generaciones atrás nos han condenado a vivir esto, y es tan doloroso que hoy nuestros niños también estén viviendo lo mismo. Porque, al final, esta guerra se normaliza y dejamos que los niños vean esta guerra como algo natural, porque hace parte de la cultura.



Cuando sales y empiezas a conocer, y ves otro mundo… En algún momento es tanto el dolor interno al decir "¿por qué nosotros tuvimos que vivir esta vida? Por qué, por ese solo hecho de nacer en esta tierra bendita, que produce agricultura todo el tiempo, y una tierra que amamos, ¿por qué? Por el solo hecho de nacer acá, ¿tenemos que vivir condenados a la guerra? ¿Por qué Arauca, por qué nosotros?" Creo que esa es la pregunta de muchos jóvenes y de los niños de hoy en nuestra tierra. ¿Por qué tenemos que vivir esta zozobra y este miedo?



Ha vuelto la guerra, ha vuelto el conflicto y el temor que se extiende en cada uno de los hogares campesinos. No tienen ni idea del miedo tan grande que vivimos este domingo. De levantarnos todos tranquilos, felices porque estábamos en familia, y de un momento a otro todo era miedo, terror, y volvían esos recuerdos del pasado.



También la salud mental de todas las personas que viven acá. A veces decimos: ¿cómo poder resistir tanto? ¿Cómo poder resistir ante la violencia, ante el conflicto, ante el abandono del Estado?



Porque ¿qué sucedió estos días? Todos en las casas, encerrados. Nadie se movía de su casa. Y decíamos: ¿y las personas que están enfermas? Nosotros estamos en una zona rural de Tame. Acá no tenemos acceso a un puesto de salud siquiera. Y los enfermos que tuvimos durante esos dos días, tenían dos opciones: o se aguantan el dolor, si están enfermos, porque las dos droguerías que hay obviamente estaban cerradas, por miedo (aquí en este corregimiento habitan unas mil personas); o arriesgan su vida por las carreteras, cuando la orden había sido que todo el mundo tenía quedarse encerrado en sus casas. ¡No tenemos ni siquiera acceso a la salud!



Ese es el problema real de este departamento. Acá somos aproximadamente más de 72.000 jóvenes y a nosotros no nos dan la oportunidad de acceder a una universidad pública. Acá quien puede estudiar, ir a una universidad, es quien tenga la posibilidad de enviar a sus hijos a una ciudad fuera de este departamento. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no? Y es nuestra pregunta: ¿Por qué nosotros en Arauca no tenemos la posibilidad de acceder a la educación? ¿Por qué a nosotros?



Afuera, hablar de Arauca es hablar de terrorismo, de violencia, de conflicto armado. Y somos estigmatizados en cualquier parte del país: con temor, si la persona es de Arauca. Pero ¿por qué el Estado no hace una intervención real?



Simplemente, cuando hablamos de un problema de conflicto o un problema tan aterrador como el que estamos viviendo ahorita, es que Arauca aparece en los medios de comunicación y es cuando se habla del departamento de Arauca, y nuevamente quedamos re victimizados con todo lo que aquí sucede.



Nuevamente, ¿qué hace el Estado? Militarizar estas zonas. ¡Y ya! ¿Esa es la atención y la respuesta real? ¿Eso es lo que necesitan nuestros campesinos en este momento?