El fundador de los mercenarios de Blackwater, cercano a Trump, violó el embargo de armas de la ONU a Libia

El mercenario Erik Prince, fundador de Blackwater y cercano al expresidente de EE.UU. Donald Trump, violó el embargo de armas de Naciones Unidas a Libia en 2019, según un informe confidencial de esta organización difundido este viernes por The New York Times y The Washington Post.

El informe, que está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, revela que Prince desplegó una pequeña fuerza de mercenarios occidentales fuertemente armados en el este de Libia al servicio del comandante rebelde Jalifa Hafter, jefe del Ejército Nacional Libio (LNA).

El operativo tuvo un coste aproximado de 80 millones de dólares según el informe y tenía como objetivo deponer al Gobierno reconocido por la ONU con sede en Tripoli, dirigido en ese entonces por Fayez al Sarraj.

Los mercenarios se hicieron con drones, lanchas, gafas de visión nocturna y equipos para interceptar comunicaciones enemigas. También intentaron comprar tres helicópteros militares tipo AH-1F Cobra, con alto potencial armamentístico, entregados por Estados Unidos a Jordania, pero funcionarios en Amán abortaron el trato, lo que hizo descarrilar la operación.

Los mercenarios habían llegado a Libia en la primavera de 2019, durante una ofensiva del Ejército Nacional Libio a Tripoli que terminó fracasando por la llegada de tropas turcas en apoyo al Gobierno reconocido por la ONU.

Al fracasar la operación, los mercenarios, algunos británicos, australianos, sudafricanos y estadounidenses, huyeron en las lanchas a Malta. Erik Prince es famoso por haber fundado Blackwater (que ahora se llama Academi), empresa paramilitar que vendió a un grupo inversor en 2010 y que estuvo implicada en graves violaciones de derechos humanos durante la invasión estadounidense en Irak, la pasada década.

De hecho, cuatro contratistas de Blackwater fueron condenados a diferentes penas de cárcel y uno de ellos, Nicholas Slatten, a cadena perpetua, por el asesinato de 14 civiles en Irak en 2007, mientras Prince dirigía la empresa. En sus últimos días en el cargo, Trump indultó a los cuatro contratistas.

Prince fue un entusiasta aliado de Trump durante su campaña a la Casa Blanca de 2016, a la que aportó cuantiosas donaciones; tenía lazos con el polémico estratega Stephen Bannon, toda vez que su hermana, Betsy DeVos, fue la secretaria de Educación del exmandatario.