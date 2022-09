El padre de Giorgia Meloni fue condenado a nueve años de prisión en Mallorca por narcotráfico

La Audiencia Provincial de Palma condenó al padre de la futura primera Ministra de Italia a nueve años de cárcel por un delito de narcotráfico. Así lo ha revelado este jueves el Diario de Mallorca. Los hechos tuvieron lugar en 1995 cuando Francesco Meloni fue descubierto con un alijo de 1.500 kilos de hachís, uno de los más grandes incautados en Balears.

El padre de la posfascista Giorgia Meloni viajaba con su familia en el velero francés Cool Star, con el que pretendía transportar la droga desde Marruecos hasta Italia. Según recoge el Diario de Mallorca, Francesco cargó el alijo unos días antes en aguas marroquíes. Hicieron una parada en Menorca a causa de un temporal y para repostar. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) descubrió el material en el puerto de Maó y detuvo a los viajeros.

Francesco Meloni asumió toda la responsabilidad del traslado. En declaraciones judiciales, aseguró que llevó a su familia engañada y que cuando descubrieron el plan se enfadaron y quisieron abandonar el velero. Junto al patriarca, viajaban su yerno y dos de sus hijos, descendientes de una madre distinta a la de la actual líder de extrema derecha.

La Audiencia Provincial de Palma condenó a Meloni a nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de contrabando. Sus dos hijos y su yerno también recibieron una condena de cuatro años. El progenitor de la próxima mandataria italiana reapareció públicamente en 2007 cuando se presentó a las elecciones autonómicas de Balears por Ciudadanos en Blanco, una plataforma que quería dar representación al voto en blanco.

Giorgia Meloni reconoce que cortó relaciones con su padre cuando todavía era adolescente. El progenitor se mudó a la isla canaria de La Gomera en los años 80. Giorgia y su hermana iban a visitarlo dos semanas al año, recoge el Diario de Mallorca.

La líder de Hermanos de Italia admitió en unas declaraciones que recupera el medio mallorquín que en una de esas visitas, "desapareció en un barco y nos dejó con su pareja, que no estaba entusiasmada. Decidí que no lo volvería a ver nunca más. Cuando cumplí 13 me envió un telegrama: 'Feliz cumpleaños. Franco'. No 'papá', Franco. Me dije a mí misma que había tomado la decisión correcta".

Francesco tenía ideas cercanas al comunismo y las ideologías de izquierdas. Existen teorías de que la ultraderechista se acogió al otro extremo del espectro político como una forma de venganza, según menciona el Diario de Mallorca. Giorgia Meloni reconoce que defiende la familia conservadora porque ella misma careció de una, por lo que se muestra frontalmente en contra de la adopción para personas solteras y parejas homosexuales.