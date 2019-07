Juan Sánchez, el exdirector ejecutivo de Southwest Key Programs, una organización sin fines de lucro que alberga a miles de niños y adolescentes migrantes en Estados Unidos, ingresó 3,6 millones de dólares (3,2 millones de euros) entre septiembre 2017 y agosto de 2018, según ha informado The Washington Post y The New York Times. Unos ingresos millonarios que se desglosan de la siguiente manera: más de un millón en pagos en efectivo, más un bono de 238.500 dólares y 2.5 millones por una póliza de seguro de vida.

Los detalles sobre los ingresos de Sánchez, que renunció al cargo el pasado mes de marzo después de que Southwest Key Programs empezase a ser investigada por los altos ingresos de sus ejecutivos y por su decisión de aceptar niños que habían sido separados de sus familiares tras ser arrestados por cruzar la frontera ilegalmente.

Y es que no sólo Sánchez ha percibido altas remuneraciones —ya en 2016 cobró 1,6 millones de dólares—, sino también el resto de ejecutivos de Southwest Key. La mujer de Sánchez cobró alrededor de 500.000 dólares como vicepresidenta en el año fiscal que terminó en agosto de 2017. A Melody Chung, directora de finanzas de Southwest Key, se le pagaron 194.000 dólares en 2012 y un millón de dólares como remuneración en el año fiscal que terminó en agosto de 2017.

Los sueldos de los responsables de Southwest Key sobrepasan con creces los límites impuestos por el Gobierno estadounidense para las organizaciones sin ánimo de lucro que perciben subvenciones públicas, que es de 189.600 dólares. The New York Times informa de que el sueldo de Sánchez es "considerablemente superior a la remuneración de otras organizaciones sin fines de lucro: el director de la Cruz Roja estadounidense, que es mucho más grande, por ejemplo, ganó alrededor de 686.000 dólares".

Según The New York Times, "los funcionarios de Southwest Key han defendido en varias ocasiones los altos paquetes de remuneración, con el argumento de que incluían un seguro de vida y un programa de retiro para ejecutivos a los que se les había pagado poco en el pasado"

Además, a la polémica por los altos ingresos de los directivos de Southwest Key se suma la denuncia de los trabajadores sobre la escasa calidad del servicio que se presta a los niños en los refugios, según detalla The New York Times citando el testimonio de decenas de n empleados actuales y anteriores de Southwest Key : "Comida de baja calidad, falta de libros y otros materiales de enseñanza, ropa insuficiente y servicios médicos de calidad inferior".

Fundado en 1987, Southwest Key Programs ha brindado refugio y vivienda para niños migrantes que se encuentran bajo custodia del Gobierno de los Estados Unidos durante más de 20 años. En el transcurso de la última década, Southwest Key casi 1.900 millones de dólares en fondos federales para cuidar de menores migrantes no acompañados. Alrededor de 4.000 niños se encuentran en este momento en sus 24 refugios de Arizona, California y Texas.