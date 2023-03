Quién es Stormy Daniels y por qué han imputado a Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump está de nuevo en el centro de la polémica: le han imputado en Nueva York por un presunto caso de soborno a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, para tratar de evitar así que una supuesta relación sexual entre ambos saliera a la luz. Este motivo le convierte en el primer expresidente de EEUU en ser imputado.

Ante la noticia conocida este jueves en el país norteamericano, surgen algunas dudas al respecto: ¿Quién Stormy Daniels? ¿De qué se acusa a Trump? ¿Podrá optar de nuevo a la presidencia? Vamos a descifrar el tortuoso recorrido del caso Daniels en el que se mezclan el sexo, la fama, el dinero, el engaño y el poder.

¿Quién es Stormy Daniels?

Dentro del mundo de la interpretación del cine para adultos se la conoce por Stormy Daniels, pero su verdadero nombre es Stephanie Clifford (Luisiana, 1979). La actriz comenzó a hacer striptease en la adolescencia, para ya en 2002, con su apodo de cine porno, hacer su primera película como protagonista principal, lo que la llevó a mantenerse dentro de la industria de cine para adultos como actriz y directora, según especifica la agencia Reuters.

Ya en 2009, quiso probar suerte en la política, algo que siempre le llamó la atención, y mantenerse así en su querida Luisiana. Por tanto, Daniels tomó la decisión de disputarle el escaño al senador David Vitter, implicado en una trama de prostitución, como apunta El País. Ante este conocimiento, la actriz afirmó, por aquel entonces, que no se veía la perfecta para el puesto, pero que sería mejor opción "que el senador que ya tienen", según especificó al New York Daily News. Tras un incidente de violencia con su marido, que condujo a su arresto, finalmente decidió no presentarse.

¿Cómo y cuándo se conocen Daniels y Trump?

Daniels y Trump se conocieron en Sierra Nevada en 2006 durante un programa

La actriz Stormy Daniels y Donald Trump se conocieron en 2006. El expresidente estadounidense, aún lejos de la política y recién casado con Melania, conoció a Daniels durante un torneo de golf en Lake Tahoe (Sierra Nevada), tras invitarla a su programa de telerrealidad conocido como The Apprentice. Daniels reconoció que tuvieron al menos una relación sexual, algo que el empresario niega.

Ya en 2016, durante los últimos días de la campaña de las elecciones presidenciales, Daniels trató de "vender" su historia sobre la relación sexual con el candidato republicano a quien quisiera publicarla. Entonces ahí entró de lleno David Pecker, un amigo de Trump, propietario de The National Enquirer, que le compró la historia para esconderla y nunca publicarla, una práctica conocida como catch and kill.

¿Por qué han imputado a Donald Trump?

Pecker organizó con el asesor y abogado personal de Trump, Michael Cohen, un pago de 130.000 dólares a Daniels, un montante económico que salió primero del bolsillo de Cohen. En total, el asesor recibió un reembolso de 360.000 dólares de la empresa de Trump, más una bonificación de 60.000 dólares por sus servicios.



A Trump se le acusa de financiación electoral ilegal

En 2018, Cohen tras romper las relaciones con el por aquel entonces presidente de Estados Unidos, se declaró culpable de una serie de cargos incluyendo financiación electoral ilegal, y dijo que esos 130.000 dólares fueron camuflados como una donación política, algo que aceptó hacer por orden directa de su jefe. En 2019, Cohen colaboró con la Fiscalía y declaró que Trump le había reembolsado el dinero. Este detalle, el de la financiación electoral ilegal, es el que puede convertir el delito de Trump en especialmente grave.

¿Cuándo comienza la investigación contra Trump?

El fiscal de Manhattan pone en manos de un gran jurado el 'caso Daniels' en 2022

Un año más tarde, el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, comienza la investigación sobre ese pago, que reactiva Alvin Bragg, su sustituto y primer afromericano en llegar al puesto. Durante tres años se desconocen novedades acerca de esta información, pero es en 2022 cuando Bragg pone el caso Daniels en manos de un gran jurado que debe determinar si hay pruebas suficientes para imputar un delito y definir qué cargo concreto se aplica.

El gran jurado de la Fiscalía de Manhattan ve varios casos al mismo tiempo y sus deliberaciones no son públicas. Se ha filtrado a la prensa que en el curso de sus reuniones han entrevistado al exabogado Cohen y al publicista Pecker. Sin embargo, no parece haber interrogado a la propia Daniels.

Finalmente, y cuando se creía que el gran jurado no volvería a tratar el caso hasta fines de abril, este jueves se tomó la decisión histórica de imputar a un expresidente de Estados Unidos.

¿Podrá postularse como candidato presidencial?

Trump podrá postularse a presidente, incluso ejercer desde prisión

La imputación del empresario llega tras su anuncio de que volverá a presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero lo cierto es que ni una posible condena tiene por qué influir es sus planes electorales. Y es que no hay ninguna disposición en la legislación estadounidense que impida que un candidato declarado culpable de un delito haga campaña, incluso ejerza el cargo de presidente, ni siquiera desde prisión, según apunta la CNN.