El Consejo de Ministros que este viernes se reúne en Barcelona decidirá que el aeropuerto de El Prat pase a denominarse Josep Tarradellas, en homenaje al que fuera presidente de la Generalitat.

Por su parte, fuentes del Gobierno han confirmado que este asunto está en el orden del día de la reunión del Consejo que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside en la Ciudad Condal. Sánchez ya había avanzado que en esta reunión se aprobarían iniciativas para Catalunya en materia de infraestructuras, inversiones y alguna de carácter "simbólico".

En este último ámbito se enmarca la decisión de cambiar la denominación del aeropuerto de El Prat. Además, está previsto aprobar diversas autorizaciones de contratos de obras en carreteras de Catalunya por valor de unos 112 millones de euros.

El Govern lamenta que el cambio se haga "sin consenso"

El Govern ha asegurado este viernes que estaba informado de la voluntad del Gobierno central de cambiar el nombre del Aeropuerto de Barcelona-El Prat por Aeropuerto Josep Tarradellas, si bien ha lamentado que ello se haga "sin consenso", han explicado fuentes de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad.

Fuentes del departamento dirigido por Damià Calvet han indicado que el problema no radica en que se haya escogido el nombre del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas, sino en que no se ha hecho con el procedimiento adecuado: "Es una cuestión de formas".



Y es que, según han afirmado, este cambio de nombre se debería haber abordado en el marco de una comisión de nomenclátor "y no de forma unilateral". "Estábamos informados de la voluntad del Gobierno central de hacer este cambio de nombre y de que también ha informado a los ayuntamientos de Barcelona y de El Prat de Llobregat, pero nosotros lo desaconsejamos", han indicado las mismas fuentes, que no tienen la confirmación de que esta medida vaya aprobarse este viernes y que han insistido en que lo importante no es el debate de nombres, sino la gestión de la infraestructura.



En un apunte en Twitter, también se ha referido a esta cuestión el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha indicado: "Queda claro qué concepto tienen de Catalunya". "Que el nombre de la infraestructura más importante y estratégica no lo podamos decidir, ni tan siquiera hacer propuestas, ni ser consultados... es que efectivamente nos consideran en posesión", ha indicado.



Queda clar quin concepte tenen de Catalunya. Que el nom de la infraestructura més important i estratègica no el puguem decidir, ni tan sols fer propostes, ni ser consultats... és que efectivament ens consideren una possessió. https://t.co/mq7i26JL3M — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de diciembre de 2018

El Aeropuerto de Barcelona ha transportado a un total de 46,67 millones de pasajeros hasta noviembre, un 5,9% más respecto a los 11 primeros meses de 2017, y prevé superar los 50 millones de pasajeros este 2018, frente al récord histórico de 47 millones de viajeros registrados en 2017, gracias al empuje de los usuarios internacionales.