La Audiencia de Madrid confirma el archivo de la denuncia de López Madrid a Elisa Pinto por acoso

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción Número 26 de archivar la causa que investiga a la doctora Elisa Pinto por, presuntamente, acosar y amenazar al empresario Javier López Madrid, por lo que rechaza el recurso del empresario, que tiene pendientes dos juicios relacionados con ambos en los que se enfrenta a 6 y 22 años de prisión.

Las actuaciones arrancaron en 2014 con una denuncia del empresario, yerno de Juan Miguel Villar Mir (antiguo dueño de la constructora OHL, y amigo del rey Juan Carlos), por acoso y amenazas contra la dermatóloga; el juez la archivó en noviembre de 2022, López Madrid recurrió esta decisión y ahora la Audiencia Provincial confirma el sobreseimiento.

En un auto los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial concluyen que los indicios de amenazas que el empresario atribuye a la doctora Pinto en su denuncia "no se sostienen". Coincide con la juez instructora y con la Fiscalía en que "los posicionamientos de los teléfonos móviles no acreditan que las llamadas se hicieran por Pinto, por cuanto solo puede acreditar que se realizaron desde dicho lugar, pero no la autoría de las mismas".

A su juicio, dicho posicionamiento pudiera deberse a que el autor de las llamadas y mensajes, quisiera "incriminar" a Pinto como autora y por eso las realizó "en lugares cercanos en los que ella se encontraba habitualmente". Así las cosas, sostiene que "tras las investigaciones llevadas a cabo en la presente causa no se ha determinado la participación de Elisa Pinto" en los hechos denunciados por López Madrid.

Con todo, la Audiencia Provincial recalca también el hecho de que cuando el empresario fue requerido por el juzgado instructor para que entregara los teléfonos en los que aparecían los "mensajes amenazantes", "se eliminasen contactos, se borrasen llamadas y no se encontrasen mensajes denunciados".

Dos juicios pendientes, con Villarejo de fondo

La decisión de la Audiencia de Madrid es el último hito procesal en la guerra entre López Madrid y Elisa Pinto que se desata en 2013 y judicialmente en 2014, con acusaciones cruzadas.

El empresario tiene que encarar en los próximos meses dos juicios vinculados por el caso Pinto. El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid abrió juicio contra él y el excomisario José Villarejo por amenazar y hostigar a la doctora para lograr que retirara una denuncia por acoso, hechos por los que ella pide 22 años de prisión.

Por su parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente señalar fecha para sentar a ambos en el banquillo, esta vez por un delito de cohecho por el hostigamiento a la doctora con la que el exconsejero de OHL mantenía un conflicto privado, una causa en la que Elisa Pinto pide seis años de prisión para el empresario y Villarejo.