La presidenta madrileña y candidata a la reelección por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, opina que "lo de la desigualdad" es "muy ambiguo" porque "el que menos tiene" en Madrid "vive bastante mejor que en otras regiones de España". "También tú puedes coger a la familia menos pudiente de Pozuelo de Alarcón —el municipio con mayor renta de España— con las mansiones más importantes que tengan y a lo mejor ahí hay una desigualdad", ha sido su explicación.

"La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en la Comunidad de Madrid es la más alta de España. ¿Qué medidas sociales va a impulsar para combatirla?", ha sido la pregunta lanzada por el diario El Mundo, que ha organizado un encuentro online con la presidenta madrileña. En ese sentido, Ayuso ha destacado que "no se trata de hablar tanto de desigualdad" sino de incentivar políticas para la gente que menos tiene.

"El problema no es que haya muchos ricos, sino que no tiene que haber gente pobre y sin recursos, ahí es donde nosotros ponemos los esfuerzos", ha afirmado. "Tenemos una renta mínima vital de las más altas, que acompañan siempre al ciudadano. Tenemos políticas para salir de ello", ha proseguido. "Yo me alegro de que haya personas ricas, porque tienen mucho patrimonio y mueven mucho capital, que contratan mucho, que mueven la economía".

Ayuso evita criticar a Vox: "Sería profundamente desleal"

Por otro lado, ha afirmado que "no se acaba la democracia por pactar con Vox", aunque ha reiterado que prefiere gobernar en solitario si le dan los números el próximo 4 de mayo. La dirigente popular ha evitado lanzar cualquier crítica a la ultraderecha como sí hecho en otras ocasiones el líder del PP, Pablo Casado: "Yo tengo mi propio perfil, sería profundamente desleal atacar a un partido que me ha dado un gobierno", ha dicho. "Al final somos partidos distintos, pero nos hemos entendido en cuestiones fundamentales, y así seguirá siendo".

En ese sentido, ha expuesto que con quien no tiene "absolutamente nada que ver es con el sanchismo y de ahí hacia la izquierda extrema". Sobre la izquierda ha dicho que trata de infundir "terror": "Los malos perdedores están intentado embarrar esto para hablar de las cosas que no pasan y silenciar las que sí que están sucediendo y, sobre todo, para intentar deslegitimar después una victoria".