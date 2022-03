Ayuso expresa abiertamente su deseo de coaligarse con Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya no esconde sus intenciones respecto a Vox. Es más, presume de ello. Si el jueves se le achacó un lapsus al afirmar en la sesión de control de la Asamblea regional que que la situación de Madrid es "mucho mejor con un gobierno del PP en coalición con Vox" cuando ambas formaciones no están coaligadas, este viernes ha querido dejar claro que esa afirmación no fue un lapsus como tal sino "una declaración de intenciones".

"Lo que buscamos en el Parlamento es entendimiento y acuerdo, que es exactamente a lo que yo me refiero. No fue un lapsus, fue una declaración de intenciones; quiero coaligarme, quiero buscar alianzas entre las diferentes formaciones que tenemos claro que en la Comunidad de Madrid hay que buscar prosperidad y bajos impuestos nos unamos", ha declarado este viernes la presidenta madrileña en un acto en la localidad de Brunete, donde hizo balance del Plan Terra de apoyo a la agricultura y ganadería de la región

En declaraciones a los medios, la presidenta madrileña ha dicho que "todo el mundo sabe" que Madrid tiene un Gobierno "en libertad" nacido de las urnas el 4 de mayo que permite gobernar con un proyecto del PP, pero ha aclarado que en el Parlamento la situación es diferente porque tiene que "buscar alianzas entre las distintas formaciones", aunque se ha cuidado mucho de mencionar expresamente a Vox.

En este sentido, la presidenta madrileña ha apuntado a que Vox y el PP son partidos distintos que en muchas ocasiones tampoco en el Parlamento están de acuerdo en las distintas materias, pero ha recalcado que busca "ese entendimiento" porque cree que es bueno para Madrid.

Lo de la coalición con Vox no fue un lapsus

Fue una declaración de intenciones pic.twitter.com/NVtA5aj4eC — José Luis Sastre (@jl_sastre) March 25, 2022

"Todo lo que me lleve a la prosperidad y a la unidad del proyecto de Madrid y de nuestros ciudadanos será algo que buscaré con las fuerzas políticas que estén dispuestas a ir por el mismo camino", ha zanjado con respeto a Vox.