Batet confirma la fecha de la moción de censura de Tamames: será debatida y votada del 21 al 22 de marzo

La moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluye al expolítico y economista Ramón Tamames como candidato, comenzará el martes 21 de marzo por la mañana y se votará el miércoles 22 de marzo, según ha confirmado este lunes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después de comunicarlo formalmente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Vox y al propio Tamames.

Fuentes de la presidencia han señalado que próximamente se darán a conocer más detalles de esta importante cita parlamentaria, como los horarios de la misma y la ubicación del candidato durante el debate. Y es que, el veterano expolítico de 89 años ha expresado a Batet la dificultad para subir y bajar de la tribuna de forma constante, como requiere un debate de este tipo, por lo que todavía está por definir desde dónde intervendrá. En cualquier caso, todo apunta a que no estará situado en la bancada de la ultraderecha.

El pasado día 7, la Mesa del Congreso activó el procedimiento parlamentario para albergar esta iniciativa al dar el visto bueno a la moción de censura promovida por la ultraderecha contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la segunda de esta legislatura, al estimar que se cumplen los requisitos de haberse presentado al menos por una décima parte de los diputados, con un escrito motivado y con la aceptación de un candidato.

A pesar de que la moción decaerá previsiblemente al no tener garantizados los apoyos suficientes, tanto el Gobierno como el principal grupo de la Cámara Baja, el PSOE, han señalado que será tratada "con la seriedad que se merece". Asimismo, el PP todavía no ha confirmado si su presidente, Alberto Núñez Feijóo, estará presente en el hemiciclo, puesto que, aunque no tenga escaño (es senador por designación autonómica), puede acudir presencialmente al debate, pero no intervenir.