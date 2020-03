Parece un inocente paraguas de color negro. Sin embargo, el Umbrella Combat es, en realidad, un arma que actúa como "bastón o defensa policial". "Al ser un objeto de uso cotidiano, su uso no está restringido por ninguna legislación actual. Puede llevarse como equipaje de mano y pasa con éxito los controles de seguridad que son comunes en los aeropuertos". Quienes así lo venden y así lo recomiendan son candidatos de Vox en Euskadi.

Amaya Martínez, cabeza de lista de la formación ultraderechista para las elecciones del 5 de abril, es una de las responsables de la armería La Jungla, con tiendas en Vitoria y Logroño. Allí se pueden comprar desde paraguas de combate hasta porras extensibles, aunque en este último caso se especifica que sólo podrán ser adquiridas por funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por su parte, Fernando Diez, quien figura como administrador único de La Jungla, ocupa el número seis en la lista encabezada por Fernández. Ambos tienen a disposición del público una amplia variedad de pistolas, rifles y escopetas. Hay algunas armas que figuran como agotadas. También vende chalecos antibalas, esposas y cascos policiales. Hay, además, productos relacionados con la caza o el tiro deportivo. "Llevamos más de 30 años al servicio del cliente que nos han consolidado como una de las armerías más prestigiosas de España", señala la web de esta empresa.

En las listas de Vox –que por primera vez consigue presentarse en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa– también figura un detective privado. Se llama Valeriano Arrieta, es uno de los principales responsables de la formación ultraderechista en Bizkaia y ya figuró como candidato a alcalde por ese partido en Barakaldo. En 2004 fue el encargado de registrar ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre de "Iveritas", una empresa de detectives afincada en Bilbao.

Ex de PSE, UPyD y PP

Arrieta ocupa hoy un lugar simbólico: es el encargado de cerrar la lista de Vox por Bizkaia. En el número uno está Nicolás Gutiérrez, conocido ya en otras casas políticas: durante 16 años fue concejal del PSE en Ugao-Miraballes. En 2005 fichó por UPyD, el malogrado partido de la también ex socialista Rosa Diez. Ahora está al frente de la plancha de la extrema derecha en territorio vizcaíno.

Gutiérrez no es el único ex candidato de UPyD en Euskadi que ahora forma parte de Vox: un recorrido idéntico ha tenido Germán Beamud, quien ahora está en el penúltimo puesto de la lista ultraderechista en Bizkaia. En las elecciones autonómicas vascas de 2012, Beamud fue uno de los fichajes del partido fundado por Rosa Diez.

Tampoco faltan los ex del PP. Es el caso de Luis Miguel Urrechu, ex concejal del PP en Llodio y ahora encargado de cerrar la lista alavesa de Vox. En la lista de Gipuzkoa figura también María Pilar Sarasola, ex número tres del PP en Okondo –un pequeño municipio alavés– en las elecciones municipales de mayo de 2011.