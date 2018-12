Pablo Casado, líder del PP, ha advertido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que "hay un viento huracanado en Catalunya que pide que usted actúe y se aplique de una vez por todas el 155 para acabar con este golpe al Estado impune del que su Gobierno también es responsable por inacción".

El conservador considera que la comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso ha sido "buenista" y "voluntarista" y ha sostenido que "quien busca el apaciguamiento al final tendrá una confrontación" y que el Ejecutivo es "cada vez más cómplice" de lo que ocurre en Catalunya.



"Y la montaña parió un ratón", ha ironizado Casado, que ha confesado esperaba "una respuesta a los desafíos en Catalunya"

"Y la montaña parió un ratón", ha ironizado Casado al inicio de su discurso y ha confesado que esperaba "una respuesta a los desafíos en Catalunya" y que al final se ha traducido, a su juicio, en "la nada, en lo que se ha convertido su gobierno, la nada, por que es rehén de aquellos que quieren romper España".

El 'popular' ha advertido al presidente del Gobierno que su "socio" Quim Torra está "apelando a la guerra civil y al derramamiento de sangre", y que el Gobierno es "responsable de lo están dejando hacer los independentistas".

Casado también le ha pedido a Sánchez que le llame por teléfono, para hablar sobre Catalunya y otros "asuntos de Estado" como Gibraltar, el Brexit o los Presupuestos Generales.

Fuentes de la dirección 'popular' acusaban este martes al socialista de no referendar con Casado, cuestiones de relevancia política relacionadas con Catalunya, "como sí hacía Rajoy". Este mañana Casado aseguraba: "No sé si ha roto relaciones o no. El 2 de agosto le dije que tenía el apoyo del PP para aplicar el 155, para hacerlo el tiempo que haga falta".

Rivera, con "tono moderado" para distanciarse de Casado

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha pedido al Gobierno la aplicación del 155 porque, a su juicio, representa "libertad, igualdad y Constitución". Para el dirigente catalán "la solución no es otorgar más competencias a los que son desleales con el Estado" porque éstos "temen la libertad y la Constitución".

Aunque ambos líderes han pedido la aplicación del 155, el tono de Rivera ha sido más "moderado" que el de Casado. Al inicio de su intervención Rivera le ha dicho a Sánchez "yo no le voy a gritar", y al final de la misma, ha apelado a "la unión y no al enfrenamiento" aunque ha manifestado que "la España que viene se va a parecer poco a la del sanchismo".

Rivera, al igual que el líder del PP, ha pedido a Sánchez que convoque elecciones: "Pase por las urnas, no les tenga miedo" aunque "viendo lo de Andalucía entiendo su miedo", ha apostillado.

Juan Carlos Girauta, portavoz de la formación naranja, ha asegurado en los pasillos del Congreso que "el recurso no es volver a los bandos. La solución es la Constitución" y que "en tanto que no Sánchez convoque elecciones" van a apostar por la vía del 155.

Este tono de Rivera y Girauta evidencia que la derecha está dividida en tres con Vox, PP y Ciudadanos luchando por liderar el mismo espectro político, y la estrategia de Ciudadanos pasa por recuperar "la moderación" para ganarse el espacio de centro.