Casado retuerce los datos de paro para criticar al Gobierno: "No estamos para celebrar"

Más "malas noticias" que "buenas". Y "nada que celebrar". Esas son algunas de las conclusiones del Partido Popular (PP) tras la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2021. Los datos reflejan una fuerte caída del desempleo en nuestro país. Pero el líder de los populares, Pablo Casado, ha enmendado la plana a las cifras y, por consiguiente, al Gobierno de Pedro Sánchez. "Cuando hay una EPA que se crea empleo hay que felicitarnos. Hasta ahí las buenas noticias. Las malas noticias son que al Gobierno se le olvida la letra pequeña", ha comenzado Casado en una intervención ante los medios de comunicación realizada en una quesería de la localidad leonesa de Matadeón de los Oteros.

Lo primero que ha hecho el líder popular, como viene siendo habitual en las argumentaciones del PP, es meter en las estadísticas como parados a "100.000 personas" que se encuentran en ERTE o a otros 100.000 que son autónomos en cese de actividad. También, otros tantos "que ya ni buscan empleos". Ninguno de estos grupos de personas se encuentran nunca en los datos registrados por la EPA a lo largo de los años.

En segundo lugar, ha afirmado que "el empleo privado en España no ha crecido y que "aún no se ha recuperado". "¿Por qué la EPA sale así? Porque se han creado más de 200.000 empleos de funcionarios. Seguimos teniendo el mismo problema macroeconómico", ha añadido Casado. Los datos de la EPA de 2021 no dicen lo mismo. El empleo privado se incrementó el último trimestre en 162.500 personas mientras que el empleo público disminuyó en 8.500. En el conjunto anual, el empleo del sector privado presenta una variación anual del 4,66% y el empleo público del 2,85%. En los 12 últimos meses la ocupación ha aumentado en 744.300 personas en el sector privado y en 96.400 en el público.

Los populares se basan en los datos del año 2020 y el primer trimestre de 2021, donde sí hubo diferencias a favor del empleo público. Para Casado, este supuesto desequilibrio genera "un problema de competitividad". "Estamos contentos por los españoles que han encontrado trabajo pero preocupados por la situación de España", ha afirmado el dirigente del PP.

Para su partido, la solución es clara: bajadas de impuestos. "Si una tienda no vende, no parece muy inteligente subir los impuestos", ha afirmado. Además, ha acusado al Gobierno de que su "propaganda triunfalista" es "insensible con la gente que está en pobreza severa". "Un poco de respeto a la España real", ha pedido Casado.

Almeida y Ayuso sacan pecho de Madrid

A falta de más declaraciones en profundidad, las palabras de Casado contrastan con las trasmitidas tanto por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Ambos han sacado pecho en redes sociales por los buenos datos que la EPA otorga a Madrid.

"Madrid, a la vanguardia de la recuperación económica y social de España. Reducimos el paro de la ciudad hasta situarlo 3 puntos por debajo de la media nacional", ha escrito el alcalde. "Hoy hay 3.175.000 personas trabajando en la Comunidad de Madrid, récord histórico. Ya se ha recuperado todo el empleo perdido durante la pandemia. Con libertad, estabilidad y apertura. Enhorabuena, Madrid", ha transmitido Ayuso.