Mauricio Casals, presidente de La Razón y consejero del Grupo Planeta y Atresmedia —que engloba las cadenas de televisión Antena 3 y La Sexta, entre otras—, dará explicaciones este lunes ante el juez Manuel García Castellón a partir de las 10 de la mañana por haber contratado presuntamente al comisario José Manuel Villarejo mientras éste estaba en activo, lo que supondría un delito de cohecho.

Aunque directivos del Grupo Planeta ya aparecen imputados en la pieza 12 por los informes elaborados para influir en el arbitraje de KISS FM, en esta ocasión el trabajo presuntamente encargado al comisario ahora en prisión se dirigía contra sus socios en el Grupo ZED, los empresarios de las telecomunicaciones Ignacio y Javier Pérez Dolset; "los informáticos", como les apunta Villarejo en su agenda. Ha sido el propio comisario en su declaración prestada ante el juez Manuel García Castellón, y cuyos audios Público ofrece ahora en exclusiva, quien ha señalado a Mauricio Casals como su interlocutor principal para los encargos relacionados con el Grupo Planeta-Atresmedia.



La información para la apertura de la pieza 18 se encontró "almacenada en diferentes discos duros y demás dispositivos de memoria flash, en este caso en el reseñado como (INDICIO GT 20), intervenidos con ocasión del registro practicado en calle Turquesa 13 de Galapagar (domicilio de Rafael Redondo [la mano derecha de Villarejo]) del cual, en fecha 04.03.2019, se recibió en esta Unidad la tercera entrega de los volúmenes encriptados intervenidos", señala el oficio de la Policía. En total se encontraron tres documentos integrados en el informe denominado "BROD-IF1-1.3.13", fechado el 21 de febrero de 2013, y en el que "se solicita formalmente la colaboración profesional al GRUPO CENYT [una de las empresas de Villarejo], por parte del cliente, denominado a lo largo del presente proyecto como 'K'". Esos tres documentos eran una Nota Informativa, un informe preliminar y un anexo.

El origen del conflicto Planeta-Pérez Dolset

El primer indicio de que Cenyt hizo un trabajo sobre los Pérez Dolset es la Nota Informativa, denominada "NI PÉREZ DOLSET" (1.- HERMANOS PÉREZ DOLSET). Tiene "una extensión de siete páginas, conteniendo información relacionada con los hermanos PÉREZ DOLSET, Javier e Ignacio, objetivos de este proyecto. En la citada nota se hace alusión a ambas personas, así como a su trayectoria profesional, haciendo también especial mención al denominado Grupo ZED, del que son propietarios en un 45% los hermanos DOLSET, así como de su litigio con el Banco Santander".



Los hermanos Pérez Dolset.

Con una extensión más amplia se hayan también en el registro el segundo documento: "Informe Preliminar denominado "BROD-1F1-1.3.13" BROD: Preliminar (1.3.13)"; doce páginas con fecha 1 de marzo de 2013 y dividido en nueve apartados: I.- Consideraciones, II.- Origen del PC, III.- Circunstancias, IV.- Capacidades, V.- Contencioso, VI.- Imagen, VII.-Alertas, VIII.- Plan de Acción, IX.- Conclusiones. "En el apartado V, es donde hace alusión al litigio surgido entre Grupo ZED y BSCH [antigua denominación del Banco Santander: Banco Santander Central Hispano (BSCH)] en el año 2000, por una Oferta Pública de Suscripción y que finaliza el día 18.12.2012, dándole la razón al Grupo ZED", señala el sumario.

Según se describe en los informes de Villarejo y recoge la Policía, "los hermanos DOLSET serían propietarios mayoritarios del GRUPO LANETRO ZED, ostentando un 45% de participaciones, teniendo asimismo participaciones en la citada mercantil el Grupo PLANETA, con un 20% de participaciones, TORREAL con un 10% (sociedad de inversión de Juan ABELLÓ), así como el Fondo Estadounidense VERONIS SUHLER STEVENSON con otro 10% y por último el BSCH".

"El GRUPO ZED, habría mantenido pleitos con el BSCH durante más de

doce años hasta alcanzar el pasado diciembre [en alusión a diciembre de

2012], un acuerdo extrajudicial. El origen de los problemas comienza en el

año 2000 cuando LANETRO intentó salir a bolsa y el BSCH negó su

compromiso de comprar el 30% del capital en aquel momento, que

ascendía a una cuantía de 30 millones de euros, tras la existencia previa

de una Oferta Pública de Suscripción", prosigue.



Entonces, "tras doce años de litigio, los tribunales le habrían dado la razón al Grupo ZED el 18.12.2012, indicando que el BSCH tendría que aportar los 30 millones mencionados, pero al valor nominal reciente del Grupo ZED, a 15€ por acción, de modo que el banco apenas alcanzaría el 1% de participación de la compañía tecnológica".

El tercer documento es el anexo, "BROD 1.3.13. ANEXO I: ESTUDIO ECONÓMICO". En él se describe una secuencia cronológica de trabajo: "FASE I.- Con una duración de 60 a 90 días, con acciones dirigidas averiguar la intención contractual de DOL [Pérez Dolset] respecto a K, así como la elaboración de una exhaustiva valoración del efecto negativo que puede incidir en las expectativas de negocio, "forzando por tanto que el resultado final beneficie a los intereses de K"". El coste estimado de ese trabajo es de 275.000 euros, cuyo pago debe realizarse dentro de los primeros cinco días.



La Fase II se inicia una vez alcanzados los avances de la Fase I y consiste en "continuar con las investigaciones en orden a determinar los riesgos latentes de alteración de los acuerdos". Además, se deja abierta la posibilidad de una ulterior fase, que consistiría en "realizar el oportuno Control y Mantenimiento de la situación conseguida, con muestreos aleatorios de conducta de DOL y con mayor intensidad de los adversarios del sector que deseen alterar el equilibrio contractual".

"Mauricio Casals me dijo que tenía problemas con estas personas porque había sido socio"

El 11 de marzo de 2020 Villarejo prestó declaración ante el juzgado 6 de instrucción de la Audiencia Nacional por varias piezas, entre ellas la 12 y la 18, que están relacionadas con el Grupo Planeta-Atresmedia. La fiscalía y el juez buscaban encontrar quién se escondía detrás de la "K" de cliente en el caso de Pérez Dolset y así empezó preguntando la fiscalía, como puede oírse a continuación:



Fiscal: En el año 2013 habría aceptado también en nombre del Grupo Cenyt una contratación que se haría mediante un estudio o seguimiento de personas investigadas por su mercantil o por su grupo, que serían los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset. Le manifiesto que de la documentación intervenida hasta la fecha y de las diligencias practicadas no se ha identificado con claridad quién podría haber sido el cliente de esta contratación y ni si se habría aceptado ni se habría emitido factura ni realizado pagos. Pero en cualquier caso, usted habría trabajado en un encargo hecho por cuenta de terceros mientras tenía la condición de funcionario policial en activo del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Quiere usted declarar sobre estos hechos en la medida que los recuerda?



Villarejo: Sí, sí, claro que sí... pero, señor fiscal, ¿esto qué es? ¿La misma pieza Planeta?



F.: Pieza número 18.



V.: La pieza Planeta era la 12, ¿no?



F.: Sí, Planeta era 12.



Aclarada la 'coincidente' confusión entre piezas relacionadas posiblemente con un mismo cliente, Planeta, y un mismo intermediario, Mauricio Casals, comienza el interrogatorio del fiscal Ignacio Stampa, ahora fuera de la causa:

Villarejo: Creo recordar que en las numerosas comidas que tuve con el Sr. Casals, Mauricio Casals —en algunas estaba el Sr. Ferreras, en otras incluso algún juez, el Sr. Andreu, y tal, etc., etc., de la Audiencia Nacional—, hablamos, creo recordar, en una de ellas, el Sr. Mauricio Casals me dijo que tenía problemas con estas personas porque había sido socio de no sé qué de programas informáticos, o no sé qué, o algo así. Bueno, me pidieron, pues eso, lo mismo que en otras ocasiones, en algunas de estas comidas me pidieron que hiciera algunas gestiones sobre el Grupo PRISA, cuando se peleaban con ellos. Pero fuera de eso, no recuerdo yo que hubiera una petición firme y formal de trabajar. O sea, a lo mejor… "oye, mira a ver si existe la posibilidad de tal porque esta gente está, digamos, contra mí, no sé cuánto, tal". El Sr. Pérez Dolset, que eran antiguos socios, no sé qué, el que tenía mucho más interés de todos era el Sr. Casals, Mauricio Casals.



Los tres informes a Pérez Dolset

Una vez queda claro que si alguien tenía interés en la pareja de empresarios éste era el presidente de La Razón, el fiscal Ignacio Stampa continúa su interrogatorio intentando esclarecer por qué elaboró los tres informes hallados en el registro del socio de Villarejo, Rafael Redondo:

Fiscal: Con relación a estos servicios, se elaboran en Grupo Cenyt y están a disposición de los investigadores tres documentos. Uno sería una nota informativa denominada "Pérez Dolset", "Hermanos Pérez Dolset", que es un documento que contiene información de carácter mercantil sobre estas personas, sobre su trayectoria profesional, principalmente en relación al Grupo Zed; hay un informe preliminar llamado "BROD", y "F1", fechado el 1 de marzo de 2013, que es un informe dividido en varios apartados, y un documento llamado "BROD Anexo 1.13", que es un informe económico de los que le hemos venido preguntando en relación a otras piezas, en el que el coste económico del proyecto se estima para el cliente en 275.000 euros. ¿Usted alguno de estos documentos se los entregó al Sr. Mauricio Casals como interesado en este seguimiento de los hermanos Pérez Dolset?



Villarejo: Pues la verdad es que no lo sé, la verdad que no lo recuerdo, si cuando hablábamos con el Sr. Casals era todo, digamos, verbal y tal y eran informes nuestros internos de trabajo, pero podría ser, no se lo puedo negar rotundamente.



F.: En todo caso, ¿el destinatario de esa información sería el Sr. Mauricio Casals o podría ser otro tercero?



V. : Sí, fundamentalmente él es quien me mostró siempre la preocupación o interés por ese tema, porque además creo recordar que tenía problemas, que temía que lo iban a imputar, que luego lo imputaron, por no sé qué, él manejaba mucho, él decía que con 'La Sexta', con Podemos, tenían montado un tinglado de presión importante. La verdad es que estuve con él en varios actos de 'La Razón' y la verdad es que acudía gente muy importante a esos actos.



F.: ¿Estos servicios le fueron retribuidos por el Sr. Mauricio Casals?



V.: No es especialmente muy generoso, no recuerdo que haya pagado ninguna de las comidas que celebramos, siempre las pagaba yo.



F.: ¿No se emitió ninguna factura por estos servicios?



V.: No, que yo recuerde, no. Y estoy seguro de que no.



F.: ¿Durante cuánto tiempo se prolongó este contacto con el Sr. Mauricio Casals relativo al interés que él tenía en obtener información de los hermanos Pérez Dolset?



V.: Pues mire, yo conozco al Sr. Casals desde hace muchos años y he mantenido prácticamente hasta mi detención, es decir, hasta 2017, reuniones, comidas, relaciones con él, en fin, mil cosas. No sabría delimitar si con ocasión de esta comida o tal otra hablamos de tal o cuál asunto, ahora mismo no lo podría recordar.

Imagen del comisario VIllarejo en el programa 'Salvados' de 'La Sexta' (Atresmedia), de donde es consejero Mauricio Casals.

Acerca del contenido de los informes, la acusación particular de los hermanos Pérez Dolset quiso profundizar en su interrogatorio al comisario Villarejo como se oye a continuación:

Acusación: Usted ha dicho que, en el Informe, "K" es Mauricio Casals.



Villarejo: Pues no sé lo que es "K", pero vamos, la persona que me pidió, y que me preguntó, y que se interesó por ese tema fue Mauricio, sí.



A.: ¿Y Mauricio Casals acude a Usted para que realice esa investigación en nombre de Grupo Planeta?



V.: Pues no lo sé, probablemente sería. Él es un hombre que era un factótum, cuando solamente figuraba como editor de 'La Razón', todos sabíamos del gran peso que tenía. Alardeaba de que gracias a sus relaciones con la vicepresidenta del PP y con el propio Rajoy había conseguido esa extraña fusión de Antena 3 y La Sexta y tal y los acuerdo con Roures. Por lo tanto, él era una persona que mandaba mucho, que decidía, ya le he dicho que lo de… bueno, no le puedo decir nada de una pieza que es secreta, pero algo de eso ya he contestado, el gran peso que este señor tenía en Grupo Planeta.



A.: La documentación hace referencia a que el objetivo de solicitud del informe que le requiere a Cenyt el cliente "K" es "la salvaguarda de los intereses del cliente como consecuencia de las desavenencias mercantiles". ¿Significa las desavenencias mercantiles entre los socios de Zed, Planeta y los Pérez Dolset? Porque Casals no era socio de Zed.



V.: No sé si las relaciones de su cliente eran con todo el Grupo o eran concretamente con el Sr. Casals. No lo sé, ni me acuerdo, ni en este momento podría hacer una especulación más allá de que fue el Sr. Casals el que tenía interés en su cliente.



A.: ¿Usted, o alguien de Cenyt, ha tenido reuniones con el Secretario del Consejo de Planeta, Luis Elías? ¿Lo conoce Usted, ha tenido alguna comida o ha coincidido en algún momento con él?



V.: Pues ya le digo, no le puedo contestar de otras cosas que ya he declarado en otra pieza anterior secreta. Recuerdo haberme reunido en Barcelona con responsables de Planeta, pero no recuerdo los nombres, de verdad, salvo el Jefe de Seguridad, que cuando me han dicho el nombre, sí me he acordado de cómo se llamaba, pero de los demás no me acuerdo. De las comidas, con Mauricio Casals, Antonio Ferreras, con el Sr. Marhuenda.



A.: A lo mejor no recuerda el nombre pero recuerda el cargo, el Secretario del Consejo.



V.: Me llegué a reunir con gente tan importante, que a mí, que fuera Secretario, no… además no he tenido nunca especial buena memoria y ahora menos.



A.: En el año 2017, ¿recuerda usted si alguien de Grupo Planeta o Mauricio Casals le encargó a Usted la elaboración de una documentación respecto a cuentas bancarias de los Pérez Dolset en Panamá, para que investigara una serie de cuentas corrientes en Panamá?



V.: No lo recuerdo, si Usted lo dice y si le han aportado documentación en ese sentido, pues igual hay una nota, o tal. A raíz de las cuestiones que tenía el Sr. Casals, según me dijo él, con el Sr. Sanz Roldán del CNI, decía que últimamente tenía cada vez más problemas, no me extraña que alguna de las acusaciones la hayan elaborado para fastidiar al Sr. Casals. Pero en un principio, no lo recuerdo. En todo caso, 2017, hasta que fui detenido, no recuerdo cosas concretas más allá de que viajaba mucho y que tenía una serie de proyectos vitales aunque estaba jubilado como policía.



A.: El Informe hace referencia a la necesidad de establecer conexiones paralelas con los asesores de Pérez Dolset para controlar a estos asesores, ¿se refiere a despachos de abogados?



V.: Eso es literatura, eso es literatura, ehh, literatura.



A: Cuando en el Informe hace referencia al staff de "K", ¿a qué se está refiriendo? Porque si Mauricio Casals es K, el staff de "K", ¿pudiera ser el staff de Planeta?



V.: Probablemente. Si dice que hablo de un staff, quiere decir que a su vez el Sr. Casals tenía que informar a terceros, ya le digo, el Sr. Casals tenía mucho peso y poder en el Grupo Planeta, ahí todas las cosas las decidían según su criterio.



Josep Creuheras, presidente del Grupo Planeta.

La acusación quiere profundizar en si, en realidad, Casals era el enviado del presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, y del hijo del fundador, José Manuel Lara. Y Villarejo no pierde la oportunidad para dejar claros sus inmejorables contactos, como se oye a continuación:

A.: ¿Tuvo reuniones con el Sr. Creuheras?



V.: Creo que lo vi en alguna ocasión en estos actos de 'La Razón' y también saludé al Sr. Sanz Roldán aunque creo que ya no se acuerda. En cada acto de 'La Razón' había una sala VIP, y éramos un grupito que ahí nos quedábamos conspirando, tomando un canapé, ya sabe... En alguna ocasión charlé con Creuheras, pero no recuerdo que el Sr. Creuheras me dijera nada en concreto de su cliente, entre otras cosas, porque el Sr. Casals era siempre el que hablaba en nombre de todos.



A.: ¿Y en este grupito también estaba el Sr. Lara (hijo)?



V.: El Sr. Lara, en una ocasión le di una entrevista con él, pero al final la anularon porque estaba muy enfermo y murió poco después. Pero a su padre sí tuve el honor de conocerlo porque su padre es de Córdoba como yo.



A.: Me refiero con el hijo de Lara...



V.: El hijo de Lara, sí, es que Lara era de Córdoba por eso yo le conocía.

La pieza 12: influir en el árbitro de la operación Kiss FM

Mientras, en la pieza número 12 se investiga el encargo para "revertir el resultado de un procedimiento de arbitraje que mantenía [Telefónica] con el Grupo Planeta y su filial Atresmedia derivado de la compra de la empresa Kiss FM". Según el informe encontrado en uno de los registros al comisario, el objetivo de la empresa fundada por el fallecido José Manuel Lara era Julio González Soria, el árbitro neutral que debía dictaminar quién tenía razón en la pelea de Antena 3 y Telefónica contra el dueño de Kiss FM.

González Soria era fundamental para el veredicto del arbitraje que concluyó a favor de Kiss FM en 2004. Sin embargo, Atresmedia-Planeta recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid y al Tribunal Constitucional, perdiendo en ambas ocasiones y teniendo que pagar 100 millones más otros 100 a cargo de Telefónica.

La investigación recayó en una de las empresas que Villarejo comparte con el policía Antonio Giménez Raso, alias El Bigotes, y aunque a priori el trabajo que se les encargó estaba valorado en más de un millón de euros a pagar en un paraíso fiscal, según el procedimiento, finalmente se les abonó 48.000 euros al no cubrir las expectativas de Planeta-Atresmedia.

El policía y socio del comisario Villarejo Antonio Giménez Raso (de frente con bigote), junto con los exdetectives de la agencia Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, reunidos en Barcelona en 2014 en plena Operación Catalunya. — PÚBLICO.

Los imputados junto al socio del comisario Villarejo son el secretario del consejo de administración, Luis Elías Viñeta, y el director de Seguridad y también policía, Antonio López López. La prueba clave es una factura del año 2014, aunque la operación de Kiss FM dató de diez años antes. Pero según ha sabido Público de fuentes de la investigación, en esta pieza parecen esconderse muchas claves de la colaboración de la 'brigada política' de la Policía y la empresa editora con la 'Operación Cataluña', así como otros trabajos opacos para la red criminal.