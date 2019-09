La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado este viernes un recurso de apelación ante el juez de Vigilancia Penitenciaria que otorgó el permiso al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, para realizar un voluntariado fuera de la prisión de Brieva (Ávila) en la que cumple condena por el caso Nóos.

El Ministerio Público argumenta en su escrito que el permiso "no cumple los requisitos legales", ya que, por un lado, "no tiene como contenido un programa específico de tratamiento", y en segundo lugar, el exduque de Palma aún "no ha cumplido la cuarta parte de su condena", que es de cinco años y diez meses de cárcel.



Por otro lado, el juez ha dictado una providencia en la que concreta los requisitos de los permisos concedidos al cuñado de Felipe VI. De este modo, le precisa que tiene "terminantemente prohibido" cualquier comunicación con familiares y que no podrá salir de las instalaciones en las que realiza su labor dos veces por semana, salvo que le acompañe alguien a su cargo. Además, las comidas las debe realizar en las propias dependencias del centro Hogar Don Orione donde hace su labor mientras cumple su condena de más de cinco años y 10 meses de cárcel.

En la providencia, el juez Florencio de Marcos Madruga señala que, tras tomar consideración del Acuerdo de la Junta de Tratamiento –que se posicionó en contra la salida del exduque– hay que tener en cuenta que Urdangarin se encuentra en segundo grado penitenciario. Por ello, sus salidas autorizadas lo son "para el único y exclusivo fin de realizar la actividad del voluntariado", en cumplimiento del concepto de "justicia restaurativa" con las personas dependientes del Centro Hogar Don Orione.

Ni llamadas ni whatsapps

Por ello, durante el horario establecido para su actividad con estas personas tiene prohibido comunicar con familiares "incluidas las llamadas telefónicas y otros medios de similar eficacia, incluido mensajería (whatsapp, Skype...)".

Además, el magistrado puntualiza que las únicas salidas del centro las podrá hacer acompañado por personas de Don Orione "en sus paseos por las inmediaciones" y que las comidas debe realizará dentro de las instalaciones de la residencia.