Los casos de corrupción que salpican a Enrique Arnaldo, nuevo magistrado del Constitucional a propuesta del PP

La extensa trayectoria jurídica del catedrático Enrique Arnaldo Alcubilla (Madrid, 1957), nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, no está exenta de tropiezos con la Justicia, algunos de gran calado, como su imputación, y desimputación posterior, en el caso de corrupción del PP balear 'Palma Arena'. Este y otros casos también relacionados con el PP que salpican a Arnaldo cuestionan su nombramiento como magistrado del Constitucional, al quedar en evidencia la estrategia de Pablo Casado de afianzar el brazo jurídico del PP en el tribunal de garantías, con la propuesta de este catedrático y el de la jueza Concepción Espejel, que fue recusada del juicio por la trama Gürtel por su estrecha vinculación con el partido.

La capacidad como jurista de Arnaldo no está en entredicho, indican fuentes jurídicas a Público, pero en su trayectoria como abogado ha maniobrado en truculentas aguas, remando a favor de altos cargos del PP que ahora están en prisión por corrupción, como Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

Enrique Arnaldo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos --vinculada desde su creación al PP--, letrado de las Cortes Generales y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), donde en 2015 le cayó una querella por prevaricación que luego fue archivada. También ha sido un frecuente conferenciante de la fundación del PP, FAES. Su camino al éxito comenzó en 1996 cuando fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Al finalizar su mandato, en 2001, abrió un despacho en Madrid, Estudios Jurídicos y Procesales, SL. con el que llegó a estar imputado en una pieza separada del caso 'Palma Arena'.

Durante un año, entre 2010 y 2011, Arnaldo figuró como investigado y llegó a declarar en tal calidad por los presuntos delitos de malversación y cohecho por contratos amañados entre el Gobierno balear y la empresa de Arnado. En 2004 el presidente balear convocó un concurso mediante el procedimiento de negociación sin publicidad y se invitó a tres empresas a presentar ofertas. El concurso lo ganó la empresa de Arnaldo, lo que constituyó según el juez intructor del caso, José Castro, un fraude por estar amañado.

Años más tarde, en 2007, el presidente de Baleares encargó directamente un trabajo de asesoría a Estudios Jurídicos y Procesales, SL, por un valor de 12.000 euros. Meses después, cuando Matas perdió las elecciones, Enrique Arnaldo le contrató para aprovechar su influencia y que le abriera las puertas de Estados Unidos, donde el expresidente iba a trasladarse a vivir, como se desprende de la declaración del propio Enrique Arnaldo. El precio: 31.000 euros. El juez Castro consideró aquel pagó como una devolución de favores de Arnaldo a Matas. La causa contra Arnaldo en esta pieza del caso 'Palma Arena' fue finalmente archivada por prescripción a petición de la Fiscalía.

El nombre de Enrique Arnaldo Alcubilla volvió a aparecer en un sumario en 2017, en el caso 'Lezo' que afecta al PP de Madrid y al expresidente Ignacio González. Arnaldo aparece en conversaciones pinchadas por los investigadores en las que se evidencia que el exvocal del CGPJ estaba "moviéndose" para lograr colocar a fiscales afines que favorecieran a González en sus frentes judiciales, entre ellos, el supuesto regalo de un ático en Estepona (Málaga), causa ya archivada.

Las conversaciones de la 'vergüenza'

Entre esas conversaciones, destaca una, producida el 11 de noviembre de 2016, entre Arnaldo e Ignacio González, días antes del nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general del Estado:

​Arnaldo: Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General. Esto... ¡ahora se ponen en marcha las piezas! Desde luego, sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal.

González: ¡Joder, estarás ahí! Je, je. Moviéndote como corresponde, ja, ja, ja.

Arnaldo: Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal] sea bueno.

Tras el nombramiento de José Manuel Maza, Arnaldo y González vuelven a charlar:

Arnaldo: ¡No me equivocaba mucho!

González: No, ¿no? Has acertado.

Arnaldo: Je, je, je. ¡He acertado!

González: Ah, bueno. O sea, que estamos contentos, ¿o no?

Arnaldo: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. Cuando nos veamos, te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir.

Según estas escuchas aportadas en el sumario del caso 'Lezo', el expresidente madrileño también le preguntó al exvocal del CGPJ por la Fiscalía.

González: ¡Oye! ¡Y los de abajo!

Arnaldo: ¡Claro! Y que toque todo, claro, efectivamente

González: Porque es que si no...

Arnaldo: Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya se lo conoce.

Enrique Arnaldo fue nombrado presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el 22 de febrero de 2014; un ente dependiente del Consejo Superior de Deportes. En septiembre de 2015 un juzgado de Madrid admitió la querella del expresidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), José Luis Escañuela, contra Arnaldo por prevaricación administrativa y falsedad documental en el contexto de la destitución de Escañuela. Arnaldo fue absuelto finalmente.